El fuerte sismo de magnitud 5,6 Mw que sacudió a Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo.

El movimiento telúrico, registrado a las 4:13 a. m. y con epicentro en Chaparral, Tolima, dejó viviendas averiadas, daños en edificaciones y personas lesionadas, según el balance preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Chaparral concentra las mayores afectaciones

De acuerdo con el reporte preliminar número 002 de la Sala de Crisis Nacional, el balance departamental del Tolima registra 10 viviendas averiadas y dos personas lesionadas.

En Chaparral, municipio donde se localizó el epicentro, se reportan ocho viviendas afectadas en los barrios Divino Niño y Edén, así como en las veredas Rionegro y La Argentina y los corregimientos Calarma, Yaguara y Las Hermosas.

En este municipio también se reportó una persona lesionada y otra que recibió atención por un episodio de pánico tras el movimiento telúrico.

Por su parte, en Ortega se registró la caída de una pared de una vivienda ubicada en la vereda Cedrales.

En Ibagué, las autoridades identificaron daños estructurales en el edificio Santa Lucía, mientras que en Bogotá se reportaron evacuaciones en algunos conjuntos residenciales.

¿Qué se sabe de las vías y los servicios de salud?

El consolidado nacional identifica afectaciones en tres municipios del Tolima: Chaparral, Ibagué y Ortega.

Hasta el momento del reporte no se registran daños en vías, centros comunitarios, instituciones educativas, centros de salud ni puentes.

En materia de atención sanitaria, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del Tolima no reportó novedades en la prestación de los servicios de salud ni afectaciones en la infraestructura hospitalaria.

Sin embargo, continúa el barrido con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la zona de influencia para verificar posibles novedades.

Bogotá y Cundinamarca tampoco reportaron afectaciones en sus servicios de salud.

Estructuras que resultarion afectadas durante el sismo de hoy 3 de noviembre. Foto: Redes sociales

SGC reportó cinco réplicas después del temblor

Tras el movimiento principal, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) identificó cinco réplicas destacadas, con magnitudes entre 2,1 y 3,5 Mw.

Estos movimientos se registraron entre las 4:16 y las 5:30 a. m., es decir, durante la primera hora posterior al sismo principal.

Los reportes de sismo sentido llegaron desde Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene el monitoreo desde la Sala de Crisis Nacional y la Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL).

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Asimismo, el grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) permanece en monitoreo y alistamiento ante la posibilidad de que se requiera su intervención.

También fueron activados los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD y CDGRD) de los territorios afectados.

Las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) continúan verificando las condiciones de las zonas donde se sintió el movimiento telúrico y recopilando información para actualizar el balance de daños.