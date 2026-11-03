Padres e hija mueren en aparatoso accidente de tránsito en Santander

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las vías del departamento de Santander, lo que cobró la vida de tres integrantes de una misma familia que respondían en vida a los nombres de Tatiana Morales Galindo, de 29 años; su mamá, María Leider Galindo González, de 53; y su papá, Freddy Morales, de 56 años.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, todo sucedió en la vía que comunica a Cimitarra con Puerto Araujo, exactamente sobre el kilómetro 22 + 750, cuando las víctimas se movilizaban en tres motocicletas y chocaron contra un camión tipo turbo que transportaba gas para uso domiciliario.

Asimismo, las autoridades dieron a conocer que dos de las tres víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital San Juan de Cimitarra, pero murieron pese a la gravedad de las heridas, mientras que la tercera persona murió en el sitio del accidente.

Tras el caso, las autoridades correspondientes anunciaron las respectivas investigaciones con el fin de poder determinar qué pudo haber provocado este accidente que hoy enluta a una familia en el departamento de Santander.

Levantamiento de cadáveres. Foto: Cortesía Policía Nacional

¿Qué normas de seguridad son importantes para un viaje seguro?

De acuerdo con la marca de automóviles alemana, es sumamente relevante respetar una serie de normas de tránsito establecidas por las autoridades que permiten garantizar un viaje seguro. Dentro de las más fundamentales, se encuentran las siguientes:

Respetar los límites de velocidad: adaptarse a la velocidad acorde a las señales de tránsito que aparecen en la vía, ya que ayudan a prevenir accidentes.

adaptarse a la velocidad acorde a las señales de tránsito que aparecen en la vía, ya que ayudan a prevenir accidentes. Siempre utilizar el cinturón de seguridad: tener puesto en todo momento este elemento ayuda en la protección tanto del conductor como de los pasajeros en caso de choques o accidentes.

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