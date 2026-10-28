Una granada explotó cerca de la cárcel de mujeres en Bucaramanga: esto se sabe del atentado

Una granada explotó cerca de la garita número 7 de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, en Santander.

El hecho encendió las alarmas de seguridad en el establecimiento penitenciario y llevó a las autoridades a iniciar una investigación para identificar a los responsables del atentado.

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¿Quién lanzó la granada?

El Grupo Antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta las labores para esclarecer las circunstancias en las que fue arrojado el explosivo y determinar quiénes estarían detrás de la acción.

El caso también genera preocupación por las denuncias de amenazas contra los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Santander.

Las autoridades deberán establecer si existe una relación directa entre esas intimidaciones y el atentado contra la cárcel de Mujeres, o si se trata de un caso aislado.

Inpec. Imagen de referencia. Foto: Diego Andrés Zuluaga.

Amenazas contra guardianes del Inpec

En declaraciones a Blu Radio, un funcionario del Inpec aseguró que las intimidaciones contra el personal penitenciario se vienen denunciando desde hace varios meses.

Estas acciones amenazantes afectan a trabajadores de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, la cárcel de Palogordo, en Girón, y la Reclusión de Mujeres.

“Este no es un hecho aislado. Es la materialización del plan pistola, amenazas y panfletos que venimos denunciando hace meses contra el personal de la Cárcel Modelo, Palogordo y Reclusión de Mujeres”, afirmó el trabajador.

El funcionario advirtió que la situación de seguridad ha empeorado y describió una evolución de las agresiones contra los guardianes.

Sus declaraciones reflejan la preocupación que existe entre los trabajadores penitenciarios por el alcance de las intimidaciones y el riesgo que enfrentan en el departamento.

La explosión ocurrida cerca de la cárcel de mujeres trae a la memoria el reciente caso del dragoneante de la cárcel de Palogordo, quien fue atacado por sicarios en un restaurante en Girón, Santander, hace aproximadamente tres semanas.

Hasta el momento no se conocen mayores avances sobre la investigación de este homicidio, pese a los esfuerzos de las autoridades encargadas del caso.

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La investigación deberá determinar si el lanzamiento de la granada contra la cárcel de mujeres de Bucaramanga está relacionado con las amenazas denunciadas por los funcionarios penitenciarios, o si existen otros móviles detrás de este caso.

El hecho mantiene la atención sobre la seguridad en los centros penitenciarios de Santander y sobre sus funcionarios.