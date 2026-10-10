Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar de una mujer de 70 años: así habría ocurrido todo en Santander

Un juez envió a la cárcel al hombre de 28 años que es señalado de abusar sexualmente de una adulta mayor de 70 años. Los hecho ocurrieron en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander.

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Debido a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el sujeto aceptó los cargos que se le imputaron, confirmó su responsabilidad en el caso y permanecerá en prisión mientras que avanza el proceso en su contra.

Este joven era conocido en el municipio porque supuestamente consumía drogas y alcohol. Además, es señalado de robarse aguacates en algunas zonas.

De acuerdo con las investigaciones que se han adelantando, que también cuenta con videos y testimonios, el abuso se perpetró el pasado 7 de octubre.

Imagen referencia de abuso sexual. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hacia las 5:20 de la mañana, la víctima, que tiene una discapacidad visual, salió con normalidad a caminar por el municipio, más específicamente cerca del Batallón de Infantería n.º 40. Todo transcurrió con tranquilidad, pero la situación cambió en cuestión de segundos.

Al parecer, el señalado agresor la vio, la abordó rápidamente y se la llevó hacia un potrero. Allí, habría abusado sexualmente de ella.

“Casi a una cuadra de su casa la aborda y la lleva a un potrero. Ya saben lo que sucedió, no quiero repetirlo. Desafortunadamente, abusa de ella. Fue abandonada en condiciones lamentables”, dijo el alcalde Óscar Mauricio Sanmiguel.

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Una vez cometió el crimen, el sujeto abandonó el sitio y dejó ahí a la mujer. Ella comenzó a gritar y a pedir ayuda, lo que permitió que unas personas que pasaban la escucharan.

De inmediato se dio aviso a las autoridades y comenzó la búsqueda del abusador, quien al parecer se estaba escondiendo en la casa de su familia.

“Por información de la ciudadanía logramos, nuevamente en la tarde, a través de un allanamiento, encontrar y darle captura a este bandido”, explicó el mandatario en diálogo con Caracol Radio.

La mujer, por su parte, ya está recibiendo el respectivo acompañamiento y a la espera de que el sujeto que le hizo esto sea condenado y haya justicia en este caso.