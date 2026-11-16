Un celular empeñado en Caquetá dejó al descubierto aberrante caso: La Fiscalía entregó detalles

La Fiscalía General de la Nación reveló un aberrante caso que se registró en Putumayo y que salió a la luz, por fortuna, dado a que un hombre empeñó su teléfono celular y allí tenía un material audiovisual que presuntamente lo incriminó.

De acuerdo con la Fiscalía, un individuo identificado como Fredy Raúl Vélez García empeñó su equipo celular en una compraventa del municipio de Solita, Caquetá, el mismo donde guardaba videos de presuntas agresiones a una niña de seis años.

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La investigación de las autoridades estableció que las presuntas agresiones sexuales contra la menor se registraron en una finca ubicada en Puerto Guzmán, Putumayo, en diciembre de 2025.

Desde la Fiscalía indicaron que el sujeto era una persona conocida de la familiar de la menor y fue así como aprovechó para llevarla mediante engaños hasta dicha finca donde la habría abusado sexualmente.

“El hombre conocía a la víctima y a su familia, y habría aprovechado esa confianza para llevarla mediante engaños a un lugar apartado del predio. Allí presuntamente la sometió a actividades de tipo sexual, las cuales grabó con la cámara de su dispositivo móvil”, señaló puntualmente la Fiscalía.

“Fueron extraídos y difundidos”

En ente acusador estableció que, mientras el celular estuvo empeñado, habrían extraído el material audiovisual en el que se evidenciaba el abuso a la menor y difundieron los videos entre la población, llegando a manos de los familiares de la niña.

“Vélez García habría entregado el teléfono en una prendería a cambio de dinero. Mientras estuvo en custodia del establecimiento comercial, al parecer, fueron extraídos y difundidos en el municipio los registros audiovisuales que daban cuenta de los ataques sexuales contra la niña. Los videos llegaron a manos de la familia, que de inmediato reportó lo sucedido”, explicó la Fiscalía.

Una vez la madre de la niña conoció la existencia de esos videos, acudió a las autoridades y comenzó la investigación de las autoridades que permitió vincular a Vélez García.

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Tras lo anterior, dando cumplimiento a una orden judicial emitida contra el presunto abusador, uniformados de la Policía Nacional lo capturaron en plena vía del municipio de Villavicencio, Meta.

“Un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó la Fiscalía.