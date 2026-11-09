En Bolívar, un hombre de 24 años fue encarcelado, luego de ser señalado de agredir sexualmente a un menor de 13 años, a quien transportó hasta su casa. La Fiscalía confirmó este aseguramiento en Cartagena.

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Según el ente acusador, los hechos habrían ocurrido el 1 de noviembre de 2025, en La Palma de Matuya, jurisdicción de María La Baja. La Fiscalía se abstuvo de emitir detalles de este caso; sin embargo, reveló que la niña no habría dicho nada por un tiempo, ya que, al parecer, el acusado la habría amenazado con asesinar sus familiares si contaba lo sucedido.

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Entrevistas, valoraciones médico-legales y psicológicas, entre otras labores de policía judicial, permitieron inferir la aparente participación del presunto agresor, lo que provocó su captura el pasado 4 de noviembre en María La Baja.

En una audiencia preliminar, el hombre fue imputado por un juez por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas; sin embargo, él no aceptó los cargos.

El caso de este mototaxista fue anunciado por la Fiscalía junto al de un hombre de 42 años, quien es señalado por el ente acusador de abusar sexualmente en al menos tres oportunidades de su hijastra de 12 años.

La mujer relató lo que le ocurrió. Foto: Getty Images

Sobre este segundo caso, la Fiscalía recogió material probatorio que evidenciaría que las agresiones se registraron en diciembre de 2020 en una residencia familiar ubicada en el municipio de Calamar.

Tras las denuncias de los familiares de la víctima, la Policía Nacional capturó al hombre el pasado martes, 3 de noviembre, en Calamar.

Este sujeto tampoco aceptó los cargos por los que se le señaló; sin embargo, al igual que el mototaxista, cumplirá medida de aseguramiento en un centro carcelario. La Fiscalía destacó que estos dos casos ya fueron presentados ante jueces de control de garantías.