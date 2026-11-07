Presidente De La Espriella rechaza ataque terrorista en cantón militar en el sur de Bolívar: “El terrorismo no nos va a doblegar”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X sobre el atentado terrorista contra un cantón militar que dejó tres muertos y más de 30 heridos en Santa Rosa, sur de Bolívar.

Tres muertos y más de 30 heridos tras ataque terrorista en cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

“El terrorismo no nos va a doblegar. Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar”, dijo.

El presidente también envió un mensaje de solidaridad a la familia de los uniformados que perdieron la vida en esta nueva arremetida terrorista del ELN en el sur del departamento de Bolívar.

“Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado. Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios”, agregó.

De La Espriella también anunció que le ha dado una instrucción clara a las Fuerzas Militares de Colombia con el fin de poder intensificar las operaciones en contra de los grupos ilegales que delinquen en este sector del país.

Atacan con drones cargados de explosivos a cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

“He ordenado a nuestra Fuerza Pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia”, señaló.

De igual manera, envió un duro mensaje a los responsables de este nuevo atentado que alteró el orden público del municipio de Santa Rosa.

“A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! NO TENDRÁN ESCONDITE NI TREGUA. ¡LOS VAMOS A PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO HASTA DESMANTELAR SUS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA!”, sostuvo.

Ataque terrorista en el sur de Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, le respondió al presidente De La Espriella, mostrándole su apoyo en medio de esta ofensiva en contra de los grupos alzados en armas.

“Respaldo total al presidente @ABDELAESPRIELLA y a la Fuerza Pública. Confiamos en que las acciones de este gobierno permitirán de una vez y por todas liberar al sur de Bolívar de la criminalidad y brindarle tranquilidad a la población civil. En este momento nos encontramos en comunicación con las autoridades civiles y militares de la zona para garantizar el control y el retorno de la tranquilidad.