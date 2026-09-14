Atacan con explosivos estación de la Policía en Río Sucio, sur de Bolívar: esto es lo que se sabe

Los hechos de violencia no cesan en las diferentes regiones de Colombia. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X que la estación de la Policía Nacional en Río Sucio, sur del departamento, fue atacada con explosivos.
“Pedimos a @mindefensa enfocar también esfuerzos en esta zona del país, necesitamos sistemas antidrones urgentes, es el tercer ataque a este tipo de infraestructura en los últimos 45 días, en la parte sur de nuestro departamento”, dijo.
A esta hora grupos criminales atacan la estación de policía de Río Viejo, en el sur de Bolívar. No tenemos reporte de heridos hasta el momento.— Yamilito Arana (@YamilHAranaP) September 14, 2026
Pedimos a @mindefensa enfocar también esfuerzos en esta zona del país, necesitamos sistemas anti-drones urgente, es el tercer ataque a…
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