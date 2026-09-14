Regiones

Atacan con explosivos estación de la Policía en Río Sucio, sur de Bolívar: esto es lo que se sabe

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó el hecho violento por medio de su cuenta de X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

14 de septiembre de 2026 a las 6:40 a. m.
Drones con explosivos.
Drones con explosivos. Foto: Archivo Particular suministrado

Los hechos de violencia no cesan en las diferentes regiones de Colombia. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X que la estación de la Policía Nacional en Río Sucio, sur del departamento, fue atacada con explosivos.

“Pedimos a @mindefensa enfocar también esfuerzos en esta zona del país, necesitamos sistemas antidrones urgentes, es el tercer ataque a este tipo de infraestructura en los últimos 45 días, en la parte sur de nuestro departamento”, dijo.

En desarrollo...