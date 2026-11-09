¿No sabe si un vehículo fue inmovilizado en Colombia? Así puede verificar si está en los patios

Cuando un vehículo es inmovilizado por una autoridad de tránsito, una de las primeras preguntas de su propietario es dónde quedó y qué debe hacer para recuperarlo o incluso, saber si el vehículo sí fue inmovilizado por la misma policía y no haya sido víctima de robo también se vuelve importante.

Este procedimiento puede realizarse por diferentes canales institucionales, aunque las herramientas de consulta dependen de la ciudad en la que se haya dado la inmovilización.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad tiene una plataforma propia para verificar si un automóvil o una motocicleta fue trasladado a los patios. Esta revisión se puede realizar dentro de la misma página web de la entidad, sin necesidad de ir hasta un punto de atención.

Como revisar si un vehículo está en patios

Los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y acceder a la plataforma “Mi Movilidad a un Clic”. Allí deben seleccionar la opción denominada “Vehículo Inmovilizado” y buscar con la placa.

También pueden ingresar directamente a la sección de inmovilización y salida de patios de la entidad, donde encontrarán las indicaciones para consultar el estado del carro o moto en cuestión.

Según la Secretaría, el registro de la inmovilización se hace en el sistema cuando el vehículo es retirado de las vías. Con esto, los usuarios pueden verificar la información y saber en que patio se encuentra.

¿Qué hacer después?

Una vez se sabe que el vehículo fue trasladado a patios, el propietario o la persona autorizada debe adelantar el procedimiento de salida.

El proceso exige la presentación de los documentos requeridos, la expedición de la orden de salida y pagar los servicios de grúa y parqueadero, cuando corresponda. La persona debe de ir al patio indicado con la orden de salida y la liquidación pagada.

¿Qué se puede hacer para retirar un vehículo de los patios? Estos son los pasos

Cabe destacar que estos requisitos pueden llegar a variar según la causa de la inmovilización. Los vehículos involucrado en siniestros viales con personas heridas o fallecidas pueden llegar a requerir autorización de un ente judicial.

En caso de que el procedimiento se realice fuera de Bogotá, los conductores deben acudir al organismo de tránsito del municipio o departamento que ordenó la inmovilización. Allí podrán solicitar información sobre el registro, el lugar al que fue trasladado el vehículo y los requisitos para recuperarlo.

También abe agregar que averiguar este tipo de datos no tiene ningún costo y tampoco hace falta algún intermediario para hacerlo. Por lo mismo se recomienda utilizar únicamente páginas oficiales y evitar entregar dinero o información personal.