Bogotá anulará comparendos a motociclistas por restricción de Halloween: devolverán dinero de multas y patios

La Alcaldía de Bogotá anunció que dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del pasado jueves 29 de octubre. En medio de los operativos de control por las restricciones de circulación establecidas para Halloween.

Esta decisión se toma luego de que se llegase a identificar una falla técnica en el proceso de publicación del Decreto Distrital 472 de 2026, que establecía medidas transitorias para restringir el tránsito de motos en la ciudad.

Si bien, este documento fue publicado el 27 de octubre, su publicación en el Registro Distrital se completó hasta el 29 de octubre y entró en vigor el día siguiente, el viernes 30.

Según la Administración Distrital, una falla temporal en el aplicativo del Registro Distrital impidió completar correctamente el procedimiento de aprobación de la publicación. Por esta razón, los comparendos impuestos antes de la entrada en vigencia de la norma no pueden mantenerse.

Las sanciones venían de la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que está relacionada con transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas. Aparte de las multas, durante los operativos se hicieron inmovilizaciones de motocicletas.

Devolución de los comparendos

La Alcaldía explicó que el procedimiento dependerá del estado de cada comparendo. Para las sanciones que no han sido pagadas ni impugnadas, se expedirá un acto administrativo que ordenará archivar los procesos contravencionales y devolver los costos asociados a los servicios de patios y grúas.

En los casos de comparendos impugnados, se emitirán las decisiones correspondientes para exonerar a los ciudadanos de responsabilidad contravencional y del pago de esos servicios.

Por su parte, quienes ya pagaron las multas podrán solicitar la devolución de los recursos. La Secretaría Distrital de Movilidad se comunicará con los ciudadanos para informarles el procedimiento que deberán seguir para recibir el reintegro.

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La Administración también confirmó que gestionará la devolución de los valores pagados por la inmovilización de las motocicletas, incluidos los cobros de patios y grúas, de acuerdo con los actos administrativos que se expidan.

La medida buscaba reducir los riesgos de seguridad y proteger la vida de quienes se movilizaban por Bogotá durante la celebración de Halloween. La restricción contemplaba limitaciones para la circulación de motocicletas durante determinados horarios.

Según las cifras que entregó la Alcaldía, durante los horarios de restricción no se registraron motociclistas fallecidos. Además, la Administración reportó una reducción del 75 % en las fatalidades y del 42 % en los siniestros viales frente al mismo periodo de 2024.