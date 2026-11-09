Lo que le dijo Mac Allister a Jefferson Lerma en brutal choque que da la vuelta al mundo: hablaron de disparos

Jefferson Lerma y el argentino Alexis Mac Allister son virales en la Premier League y las vistas no paran. Los dos volantes son el centro de atracción en el fútbol inglés tras enfrascarse en un duro careo que terminó con ambos amonestados y que sigue dando la vuelta al mundo.

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El tenso episodio con los sudamericanos ocurrió en el estadio Selhurst Park durante el triunfo 3-1 del Liverpool como visitante sobre el Crystal Palace.

El volante colombiano fue titular en el esquema del club de Londres, mientras que el campeón del mundo abrió la cuenta para los Reds al minuto 40 rematando de cabeza un tiro libre cobrado por Dominik Szoboszlai.

La fuerte discusión entre los futbolistas se desencadenó al minuto 82 por una supuesta falta de Lerma sobre el español Víctor Muñoz que el juez sancionó como simulación. Tras el cobro arbitral y la tarjeta amarilla para Muñoz, Mac Allister se acercó de inmediato para increpar fuertemente al mediocampista vallecaucano. Ya se conoció qué le dijo.

Mac Allister enfrentó a Lerma

“Él dijo: ‘dile a tu compañero que deje de tirarse. Apenas lo toco y está rodando como si le hubieran disparado’. Yo lo oí y me giré porque Víctor es mi compañero. No voy a quedarme ahí parado mientras alguien lo insulta”, dijo Mac Allister a periodistas tras el partido.

¡SE PICÓ ENTRE LOS SUDAMERICANOS! Alexis Mac Allister y Jefferson Lerma protagonizaron este cruce durante el Crystal Palace - Liverpool de la fecha 10 de la #PREMIERxESPN. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/oa3bSbkYwZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

“Le dije a Lerma que si crees que es una simulación, habla con el árbitro. No hay razón para venir aquí y faltarle el respeto. Me miró y dijo: ‘¿Por qué te metes? Tu compañero se está ridiculizando’, y luego le dije porque es mi compañero. Si tienes algo que decir, dímelo a mí”, agregó Mac Allister.

Lerma concentra en la Selección Colombia

En medio de la renovación que vive la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo, toman fuerza algunos nombres claves del proceso con miras a la Copa América 2028 y el Mundial 2030 como Jefferson Lerma, quien vuelve a a la lista de llamados para el doblete ante Chile.

Jefferson Lerma celebra el gol de Colombia frente a Paraguay, en su primer partido de la Copa América 2024. Lo acompañan Yerri Mina (13) y Davinson Sánchez (23) Houston, 24 de junio de 2024. Foto: Colprensa

El jugador del Crystal Palace de Inglaterra es uno de los jugadores más sonados de Colombia en Europa y sus actuaciones le dan para ser una de las figuras de su club, que por ejemplo fue campeón en la Conference League de la UEFA y que lo tuvo como gran protagonista.

Cabe recordar que Jefferson Lerma estuvo ausente en la anterior convocatoria de la Selección Colombia por molestias físicas, pero ya recuperado, hace acto de presencia en una zona donde es inamovible y se le considera un líder para los demás del grupo como Kevin Castaño, Jhon Solís y Gustavo Puerta.

Jefferson Lerma por Richard Ríos

Además, el nombre e Jefferson Lerma toma fuerza en la convocatoria de la Selección Colombia debido a la lesión de Richard Ríos, quien es otro clave para Néstor Lorenzo. El volante antioqueño reportó una molestia física desde Arabia Saudita y ahora está en etapa de recuperación.

La desafortunada lesión fue el pasado viernes, 30 de octubre, en el empate 1-1 de Al Ittihad contra Abha. El colombiano apenas pudo jugar 8 minutos y ahí sufrió una fuerte entrada sobre su tobillo izquierdo, dejando evidentes muestras de mucho dolor.

Aunque Al Ittihad no especifica cuánto tiempo estará fuera Richard Ríos, la prensa deportiva estima que será de 6 a 10 semanas.

Al Ittihad informó: “El cuerpo médico ya había tomado las medidas médicas necesarias inmediatamente después de la lesión del jugador con el objetivo de evitar que empeorara, a la espera de que los resultados de las pruebas médicas determinen la naturaleza exacta de la lesión y la necesidad de un programa de tratamiento y rehabilitación”.

¿Cuándo juega Colombia contra Chile?

Colombia vs. Chile

Fecha: 13 de noviembre.

Estadio: Pascual Guerrero, Cali.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

Transmisión por televisión: Gol Caracol y RCN.

En línea: DITU y App Canal RCN.

Chile vs. Colombia