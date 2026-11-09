“Eso es dolorosísimo”: Melissa Gate dio detalles del delicado padecimiento de Emiro Navarro tras ser hospitalizado

La ex participante de La casa de los famosos, Melissa Gate rompio el silencio tras conocerse la complicación médica de Emiro Navarro, una de las figuras digitales más populares de Colombia.

El creador de contenido fue ingresado a revisión médica especializada a pocos días de subirse al ring en el evento Stream Fighters 5, dejando en incertidumbre a sus millones de seguidores.

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Navarro, recordado por su paso por producciones de televisión como La casa de los famosos Colombia y MasterChef Celebrity, venía adelantando una preparación física de alto rendimiento con miras a su combate de boxeo en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Sin embargo, la intensidad de las jornadas terminó desencadenando una molestia física insostenible que requirió atención hospitalaria inmediata.

A través de sus historias en Instagram, el barranquillero compartió una foto donde se le ve en lo que parece ser una sala de resonancia magnética. Acompañó la imagen con un mensaje sincero en el que expresó la frustración por tener que pausar sus planes a tan poco tiempo de la cita deportiva.

Emiro Navarro enciende las alarmas por su estado de salud Foto: @emiro_navarro

“No les voy a mentir, me siento muy frustrado. He venido preparándome con toda, dando lo me de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos y que, definitivamente, no estaba en mis planes”, escribió el creador de contenido.

Navarro dejó claro que su salud está por encima de cualquier compromiso y que continuará en manos del equipo médico evaluando el paso a seguir: “Junto a mi equipo y al equipo médico estamos haciendo todo lo posible para manejar esta situación de la mejor manera. No es el escenario que esperaba, pero la prioridad siempre seré yo”.

La inquietud entre sus seguidores aumentó debido a que el influenciador no volvió a pronunciarse directamente en sus redes oficiales. Quien dio luces sobre la situación fue la también exparticipante de reality y creadora de contenido Melissa Gate, amiga cercana del barranquillero.

Durante un video en directo en redes sociales, la paisa respondió a las preguntas de los internautas sobre cómo se encontraba el creador de contenido. Según contó Gate, tuvo contacto directo con la madre de Emiro, la señora Fabi, quien le dio detalles del parte médico.

“Le están dando unas cosas en los discos de la columna y eso es dolorosísimo”, reveló la influenciadora en la transmisión, confirmando que los fuertes dolores en la zona lumbar se produjeron tras las exigencias del entrenamiento físico.

Melissa Gate manifestó su deseo de que Navarro logre recuperarse a tiempo para enfrentar en el ring a su rival de cartelera, el creador de contenido Valentino Lázaro, con quien Gate sostiene una marcada rivalidad pública.

No obstante, enfatizó que la sensatez debe primar sobre el show. De acuerdo con su visión, si la columna de Navarro no muestra mejoría sustancial en los próximos días, lo más prudente será no arriesgar la integridad física y cancelar el combate.

Hasta el momento, ni la organización del evento de boxeo liderado por el creador de contenido Westcol, ni el equipo personal de Emiro Navarro han emitido un comunicado oficial confirmando la cancelación definitiva del choque deportivo contra Valentino Lázaro.

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La decisión final dependerá de los resultados de los exámenes diagnósticos y de la recomendación de los especialistas que lo atienden.

Mientras tanto, su comunidad de seguidores se han volcado masivamente a las redes de Navarro para enviarle mensajes de pronta recuperación, a la espera de que el propio creador confirme cuál será el siguiente paso en su estado de salud.