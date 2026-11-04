Halloween dejó una preocupante estadística en los perros, gatos y pájaros de Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dio a conocer el balance de las afectaciones causadas a la fauna silvestre y de compañía en Bogotá por cuenta del uso de pólvora entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.

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Los datos fueron recolectados a través de un formulario público habilitado en la estrategia institucional La Pólvora Explota mis Sentidos, en la que la ciudadanía registró variables como tipo de animal, síntomas expresados, localidad y franja horaria del suceso.

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Según el procesamiento de las respuestas, los caninos se posicionaron como la población animal con mayor impacto al sumar 90 reportes, seguidos por las aves con 23 casos y los gatos en tercer lugar con 9 registros. El IDPYBA confirmó afectaciones en perros, aves y gatos por el uso de pirotecnia en la capital.

En relación con los signos de alteración biológica y comportamental, la manifestación de miedo o estrés episódico por las detonaciones ocupó el primer lugar del muestreo con 125 respuestas, seguida por los intentos de huida o desorientación con 96 casos y la contaminación del entorno ambiental del animal en tercera posición con 83 registros. El miedo extremo por explosiones y los intentos de huida fueron las afectaciones más informadas.

Distribución por localidades y alto porcentaje de subregistro

El desglose territorial del informe identifica que la localidad de Bosa fue la zona con mayor número de incidencias reportadas al concentrar 28 respuestas, seguida por San Cristóbal con 20 y Kennedy con 17 menciones.

#Noticias | La noche del “Día de los niños” también conocida como el “Halloween” dejó 137 reportes sobre afectaciones a la fauna de Bogotá por el uso de pólvora y fuegos artificiales. Conoce aquí el reporte completo.👇 🔗 https://t.co/eS9qtqsNqB https://t.co/9r3iHHUBZG — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) November 3, 2026

En lo referente a la temporalidad de las perturbaciones, los horarios con mayor número de eventos correspondieron a la franja nocturna —comprendida entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.—, seguida por la madrugada, entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m. Las localidades de Bosa, San Cristóbal y Kennedy registraron la mayor concentración de casos.

Finalmente, las autoridades de protección animal advirtieron sobre el elevado nivel de subregistro existente frente a las emergencias relacionadas con el material pirotécnico, toda vez que el 77 % de las afectaciones recopiladas en la plataforma no fueron informadas oportunamente a la línea 123 de la Policía Nacional.

Ante este panorama, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de detonantes bajo la consigna La Pólvora Explota mis Sentidos.