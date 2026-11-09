Policía se bajó de su carro por una falla mecánica y lo asesinaron en medio de un robo: así habría ocurrido todo en Bolívar

Hay consternación por el asesinato del subintendente de la Policía, Fabio Enrique Castillo Cobos, quien murió después de recibir varios impactos de bala en lo que fue un aparente caso de hurto.

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Los hechos ocurrieron este domingo, 8 de noviembre, en el puente de Gambote, en jurisdicción de Arjona, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con las primeras informaciones, el uniformado se encontraba de permiso, iba vestido de civil y viajaba en un vehículo junto con otras personas.

Al llegar al sitio mencionado, el carro sufrió aparentemente una falla mecánica y, por lo mismo, el policía se bajó para verificar qué había pasado.

Imagen referencia de un policía y una pistola. Foto: Semana

En ese momento, según lo que se ha conocido hasta el momento, algunos sujetos se acercaron con la intención de ayudarlo. Sin embargo, poco después regresaron al lugar portando armas de fuego y, al parecer, con el objetivo de cometer un hurto.

Fue en ese instante que el subintendente, quien trabajaba en la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), reaccionó para no dejarse robar, por lo que hubo un cruce de disparos en el que la víctima fue impactado en diferentes partes de su cuerpo.

Lastimosamente, el uniformado murió producto de las lesiones que le generaron las balas. Tras esto, la Policía activo de inmediato la respuesta y se logró detener a varias personas que estarían involucradas en el hecho.

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Por medio de un comunicado, la Policía Nacional, a través del Departamento de Policía de Bolívar, lamentó la muerte de Castillo Cobos y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

“Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos”, señaló la institución.

Imagen referencia de un hombre con una pistola. Foto: IA

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad cómo ocurrió todo y si, tal y como se ha dicho, se trató de un intento hurto.