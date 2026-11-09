Investigan jabón artesanal tras extraña muerte de dos gemelas en Medellín

Un hallazgo dentro de una vivienda del occidente de Medellín abrió una investigación que todavía no tiene respuestas definitivas y, por el contrario, muchas preguntas.

Dos hermanas gemelas, de 33 años, fallecieron después de ser encontradas en delicado estado de salud por sus familiares. Cerca de ellas había frascos de medicamentos y un jabón artesanal parcialmente consumido, elementos que ahora están bajo análisis de las autoridades.

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El caso ocurrió el pasado sábado 7 de noviembre hacia las 4:30 de la tarde, en una casa ubicada en el barrio 20 de Julio, Comuna 13 San Javier. Las víctimas fueron identificadas como Linda Rosa y Laura María García Hortúa.

Según los reportes preliminares, sus familiares las encontraron acostadas en sus respectivas camas y alertaron a las autoridades. Al comprobar que todavía presentaban signos vitales, decidieron trasladarlas en un taxi hasta la Unidad Intermedia de San Javier.

Sin embargo, la emergencia tuvo un desenlace fatal. Una de las mujeres falleció antes de recibir atención médica, mientras que la otra alcanzó a ser atendida por los profesionales de salud, pero murió minutos después en la sala de reanimación.

La elección del jabón para el rostro puede influir en la salud de la piel. Determinados tipos de jabones, como los utilizados para el cuerpo, no siempre son los más apropiados para esta delicada área. Foto: Getty Images

Los elementos que buscan analizar

Durante la inspección judicial, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) encontraron cerca de las hermanas varios frascos de medicamentos y un jabón artesanal que estaba parcialmente consumido.

Las primeras versiones apuntan a que ambas habrían ingerido estos productos, pero las autoridades todavía deben establecer qué sustancias consumieron y si existió alguna relación entre ellas.

La familia de Isabella pide la intervención de las autoridades para resolver las dificultades relacionadas con la entrega de Koselugo y garantizar la continuidad de la atención médica. Foto: IA

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar la composición del jabón artesanal. También se busca identificar los medicamentos encontrados y establecer si pudieron producir algún efecto adverso. Los reportes judiciales indican que en la vivienda no encontraron alcohol ni otros fármacos.

Los cuerpos de Linda Rosa y Laura María fueron trasladados a Medicina Legal, entidad que deberá establecer las causas exactas de los fallecimientos mediante los respectivos estudios forenses.

Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre qué ocurrió dentro de la vivienda ni sobre el papel que habrían tenido los elementos encontrados. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte de las dos hermanas.