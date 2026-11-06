Ejército dio de baja a otros dos señalados delincuentes en Yarumal: la operación confirma alianza del Clan del Golfo y disidencias

El Ejército informó que sostuvo nuevamente combates con un grupo de delincuentes que conformaron, bajo el mando de alias Primo Gay, una alianza entre el frente 36 de las disidencias, facción Calarcá, y el Clan del Golfo.

En los enfrentamientos, ocurridos en la vereda Cedeño, del municipio de Yarumal, murieron dos señalados delincuentes.

Uno de ellos fue identificado como alias El Flaco, señalado cabecilla de una comisión armada móvil, quien presuntamente lideraba un plan de expansión criminal en el norte antioqueño ordenado por alias Primo Gay.

Primo Gay y La Mona. Foto: Suministrada a SEMANA

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, señaló que incautaron dos fusiles, 710 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, equipos de comunicación y material de intendencia.

“También fueron ubicados y destruidos explosivos que representaban una amenaza para la población civil, con esta acción afectamos las capacidades armadas y logísticas de esta alianza criminal que tendría pretensiones de expansión en la región del Norte del departamento, buscando controlar economías ilícitas como la minería ilegal y ejercer cobros explosivos contra los sectores productivos de la región”, añadió el oficial.

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Un saldo similar se presentó el 8 de octubre, cuando también Yarumal, el Ejército dio de baja a otros dos integrantes de esa alianza hasta entonces inédita de un grupo de extrema izquierda y el Clan del Golfo, formado por reductos del paramilitarismo.

En ese momento, el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Atanasio Girardot, se refirió a lo sucedido.

“Estos sujetos harían parte de la comisión de seguridad de alias Arboleda, quien inicialmente habría pertenecido al 36, facción Calarcá, y quien, siguiendo los caminos de alias Primo Gay, habría pasado a integrar las filas del Clan del Golfo”, dijo.

En un informe del 22 de agosto, SEMANA reveló cómo se dio el paso de alias Primo Gay de las disidencias al Clan del Golfo.

El 15 de agosto, en un punto entre las veredas La América, La Mina y La Molina, ubicado a unos 80 minutos del casco urbano de Briceño, alias Primo Gay —cuarto cabecilla de ese reducto de las extintas Farc— se reunió con un comando armado de sus antiguos enemigos del Clan del Golfo para unirse a ellos.

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Lo hizo, dicen en Briceño, porque estaba cercado, se sentía solo y en la última petición que le hizo a alias Chejo, el cabecilla del Frente 36, que se mueve en el municipio de Campamento, este le dijo que se defendiera como pudiera.

Pero Primo Gay se estaba quedando sin hombres. El 30 de julio murieron en combates con la gente del Clan del Golfo alias Tino y un menor de edad, quienes le cuidaban la espalda. Los enfrentamientos con drones cargados de explosivos, granadas y fusilería fueron tan fuertes que, según los censos levantados por las autoridades municipales, 255 personas del corregimiento Travesías y las veredas Cucurucho, El Roblal y La América tuvieron que huir de sus casas por temor a quedar en medio del fuego.