Fiscalía muestra cómo una estructura criminal estaba perfilando y hurtando a turistas en Medellín

Objetos de valor como relojes de alta gama y joyas de oro serían los elementos predilectos de los presuntos integrantes de ‘La Roja’, una red delincuencial señalada de perfilar a sus víctimas para posteriormente hurtarlas en diferentes zonas concurridas en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Las denuncias de los afectados y los análisis de contexto de diferentes hechos ocurridos con el mismo patrón delictivo permitieron asociar 10 hechos de hurtos a 13 ciudadanos nacionales y extranjeros, detrás de los cuales estaría esta estructura.

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De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, los hechos se registraron entre el 15 de febrero de 2025 y el 9 de octubre de este año, en sectores como las inmediaciones del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, el Pueblito Paisa, el cerro Nutibara y Provenza.

En los eventos ilícitos documentados quedaron en evidencia los roles que cumplirían cada uno de los señalados integrantes de ‘La Roja’. Algunos marcaban a las víctimas, otros las seguían en motocicletas que tenían los sistemas de identificación alterados hasta los lugares donde las abordaban e intimidaban con armas de fuego para despojarlas de sus pertenencias y posteriormente entregárselas a los encargados de almacenar y ocultar los objetos robados para su posterior comercialización.

Producto del trabajo investigativo realizado en articulación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Medellín, ocho personas que harían parte de ‘La Roja’ fueron capturadas.

Se trata de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, Edy Sebastián Cuadros Yepes, Luis Fernando Hoyos Sossa, Jeifre Johan Mata Medina, Jeferson Estiven Sánchez Tapias, Julián Andrés Ríos Castaño, Sebastián Isaza Soto y José Manuel Mejía Hernández.

Durante las diligencias les fueron incautadas joyas de oro con un peso superior a los 330 gramos, dos motocicletas que habrían sido utilizadas en los hurtos, un arma de fuego y 33 cartuchos calibre 9 milímetros, entre otros elementos de interés para la investigación.

La Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez penal de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

En los 10 hurtos conocidos hasta el momento, los hoy procesados presuntamente se apoderaron de celulares de alta gama, joyas y dinero en efectivo por una cuantía superior a los 650 millones de pesos. Entre los afectados figuran ciudadanos de Estados Unidos, Francia y un alcalde de la región de Urabá.

Uno de los eventos delictivos que se les atribuye ocurrió el pasado 25 de junio, en el sector de Provenza. Un ciudadano francés fue seguido desde un restaurante hasta una barbería. En ese lugar fue interceptado y amenazado con armas de fuego por varios hombres que lo despojaron de un reloj y una manilla de oro, avaluados en más de 160 millones de pesos.

La desarticulación de ‘La Roja’ se enmarca en el modelo estratégico nacional de investigación contra los grupos delincuenciales, que busca garantizar investigaciones estructuradas y sostenidas para identificar patrones delictivos, establecer vínculos entre organizaciones criminales, determinar sus estructuras y dirigir las acciones judiciales contra sus principales cabecillas.