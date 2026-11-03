Duro golpe a los criminales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y algunos municipios de Antioquia: reportan 391 capturados

Esta mañana de martes, 3 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación reportó un duro golpe a la criminalidad en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y algunos municipios de Antioquia.

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“La Fiscalía General de la Nación avanza en la aplicación del modelo estratégico de investigación de la entidad, que busca identificar y afectar de manera estructural a las organizaciones delincuenciales que generan mayor impacto en la seguridad y la convivencia en las ciudades. Producto de las diferentes actividades de policía judicial, análisis criminal, asociación de casos, identificación de patrones comunes y priorización de los fenómenos delictivos que más inciden en los territorios, durante los últimos 45 días fueron golpeadas más de 40 estructuras en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y algunos municipios de Antioquia”, expresó la institución.

De acuerdo con el ente acusador, en medio de los operativos, que contaron con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fueron capturados 391 presuntos integrantes de bandas criminales señaladas de participar principalmente en homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

“El trabajo ejecutado en este periodo puso en evidencia conexiones entre hechos delictivos, permitió reconocer dinámicas criminales y orientar las acciones judiciales. En total, fueron intervenidas 12 estructuras en Bogotá, 11 en Cali, nueve en distintos municipios de Antioquia, seis en Medellín y cinco en Barranquilla”, resaltó la Fiscalía.

En Bogotá fueron atacadas 12 estructuras criminales

La Fiscalía recalcó que, en dichos operativos llevados a cabo en la capital del país, fueron atacadas 12 estructuras criminales.

“Entre los resultados se destaca la operación Kratos, en la que fueron capturadas 20 personas: 19 mediante orden judicial y una en flagrancia por parte de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Aquí fueron impactadas tres estructuras delincuenciales: dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, seis de Los Satanás y 12 del grupo delincuencial común organizado (GDCO) Los Usurpadores”, destacó la entidad.

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Dichos operativos se realizaron en las localidades de Kennedy, San Cristóbal, Engativá y Bosa.

En medio de esas diligencias en Bogotá, las autoridades incautaron 26 dispositivos de comunicación celular, un computador portátil, una tableta y 200 kilogramos de marihuana.

“Otro de los grupos afectados en Bogotá es Puentes II, una facción de la organización delictiva conocida como El Mesa, cuyo accionar se originó en el Valle de Aburrá (Antioquia), y posteriormente se extendió a otras regiones, entre ellas Soacha y Bogotá. La estructura estaría involucrada en tráfico de estupefacientes, homicidios y desplazamientos forzados, en medio de disputas por el control de rentas ilícitas”, agregó la Fiscalía sobre los operativos en la capital del país.

Por otra parte, la Fiscalía informó que fueron impactadas nueve estructuras con injerencia en diferentes municipios de Antioquia, mientras que en Medellín golpearon otras seis.

“Entre estas organizaciones se encuentra La Roja, señalada de cometer hurtos violentos mediante la modalidad de fleteo en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, utilizando vehículos y motocicletas para ejecutar los asaltos. Asimismo, en el Suroeste antioqueño fue intervenido el grupo delincuencial La Miel, con la judicialización de 18 de sus señalados integrantes”, aseveró la Fiscalía.

Respecto a Cali, las autoridades propinaron un duro golpe a 11 estructuras delincuenciales y fueron judicializados 90 de sus posibles integrantes.

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“Entre las organizaciones afectadas está Los de La Luna, investigada por el tráfico local de estupefacientes en los barrios San Pascual y San Bosco, de la comuna 3. De acuerdo con las evidencias recopiladas, sus integrantes instrumentalizarían a personas en condición de calle para almacenar, transportar y comercializar las sustancias ilícitas”, informó la Fiscalía.

En cuanto a Barranquilla, el ente acusador reportó que fueron golpeadas cinco bandas delincuenciales y judicializados 35 presuntos criminales.

“Una de ellas es Los Virtuales RJ, señalada de explotar y comercializar ilegalmente juegos de suerte y azar mediante rifas y bingos en Atlántico, La Guajira y Cesar. Las indagaciones indican que la organización delinquía desde 2023 y contaría con una estructura jerárquica encargada de distribuir, promocionar y recaudar los recursos derivados de estas actividades”, concluyó la Fiscalía sobre los operativos en Barranquilla.