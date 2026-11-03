Estos serían los dos cabecillas de las disidencias detrás del atentado que dejó cuatro muertos y 17 heridos en Tolima

Andrés Calambás Hilamo, alias Iván o Yamaha, y Florentino Boyocue Tenorio, alias Amazonas o Leonel, serían los integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, responsables del atentado terrorista en Planadas, en el departamento del Tolima, que dejó cuatro muertos y 17 personas heridas.

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Asimismo, estos sujetos serían responsables de varios atentados ilegales contra los integrantes de la Fuerza Pública en departamentos como Tolima, Huila y Cauca. También son señalados por el Ejército Nacional de traficar explosivos, secuestrar personas, entre otros hechos irregulares.

Los dos cabecillas que serían responsables del atentado terrorista en Tolima. Foto: Suministrado a SEMANA.

Alias Iván o Yamaha es identificado como el tercer cabecilla de la comisión Gerónimo Galeano, estructura de las disidencias en la que acumula cinco años de trayectoria criminal.

Según la información militar, en 2021 integraba la estructura Jaime Martínez y, posteriormente, ascendió a posiciones de mando dentro de la estructura Ismael Ruiz. Uno de los hechos más graves que le atribuyen las autoridades ocurrió el primero de agosto de 2026.

El Ejército señala que “ordenó el homicidio de dos subintendentes de la Policía Nacional en el corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco (Tolima), mediante ataque con armas de largo alcance”.

También estaría relacionado con un atentado ocurrido el 2 de octubre de 2025, cuando “orientó un ataque con dron acondicionado con explosivos contra tropas del BAACAA09 en la vereda Aipecito, dejando un soldado profesional muerto y otro uniformado herido”.

Las hipótesis detrás del atentado en Tolima que dejó cuatro muertos: disidencias de Mordisco serían las responsables

Por su parte, alias Amazonas o Leonel es señalado como cabecilla principal del Bloque Central Isaías Pardo, organización en la que tendría ocho años de trayectoria.

El Ejército sostiene que este hombre “coordina acciones armadas y expansión territorial”, “controla redes de apoyo y corredores estratégicos” y “promueve narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Las disidencias de alias Iván Mordisco serían las responsables del ataque. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Entre sus anotaciones judiciales aparece el hurto de armas del esquema de seguridad del alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, ocurrido el 24 de agosto de 2026.

Asimismo, habría participado en ataques con drones explosivos contra la estación de Policía de Tesalia, Huila, y en el secuestro del exconcejal Wilson García, ocurrido en Caloto, Cauca.

Los informes militares conocidos por SEMANA advierten sobre la capacidad de estas estructuras para llevar a cabo acciones terroristas, controlar territorios y atacar a la Fuerza Pública.