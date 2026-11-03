Habla alcalde de Chaparral, epicentro del sismo, y en donde este año se han presentado más de 210 movimientos telúricos

En la mañana de este martes 3 de noviembre, el alcalde de Chaparral, Tolima, Helver González Mora, donde fue el epicentro del sismo, habló con SEMANA, y entregó un balance preliminar de la emergencia provocada por el temblor de magnitud 5,6 y reconoció que existe una profunda preocupación entre los habitantes, especialmente en las comunidades rurales donde se han sentido con mayor intensidad los movimientos sísmicos.

Gobernadora del Tolima, epicentro del sismo, reporta la situación y toma las primeras medidas

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en esta zona, para el mes de septiembre, llegaron a registrar más de 200 movimientos telúricos en un día.

“El temblor se dio a las 4:13 de la mañana, con una escala internacional de 5,6. En este momento, se han llevado al Hospital San Juan Bautista a dos mujeres, una de las cuales se le cayó un muro sobre su cuerpo. Afortunadamente, ha tenido valoración médica y no reviste gravedad, y una señora que por temas nerviosos también fue atendida, ya le suministraron medicamentos y fue dada de alta”, explicó el mandatario.

El SGC registró un nuevo temblor en la madrugada de este martes 3 de noviembre. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el mandatario, —hasta el momento— solo tiene el reporte de una vivienda completamente destruida. “Tenemos la destrucción de una vivienda en la vereda de Río Negro, corregimiento de Las Hermosas, aclarando que en Las Hermosas es la zona donde más fuerte se han presentado todos estos enjambres sísmicos y, pues, es donde la comunidad mayor miedo tiene. Lógicamente, todos los chaparrunos estamos asustados”, aseguró González Mora.

Asimismo, indicó que en varios barrios del municipio se han registrado afectaciones en las viviendas, por lo que han desplegado equipos de censo con el fin de poder determinar la cuantía de los daños.

“Aquí, en el casco urbano, hay el reporte de varias viviendas averiadas, hay unas instalaciones comerciales que se han afectado muchísimo. Estamos ya con la Oficina de Gestión del Riesgo haciendo todos los inventarios y los registros pertinentes para consolidar una base de datos oficial, hacerla llegar al Comité de Gestión del Riesgo Departamental y Nacional y, lógicamente, buscar los medios para atender a las personas que han sido damnificadas con este temblor tan fuerte”, indicó.

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El alcalde dijo a este medio que desde el mes de septiembre no ha dejado de temblar en su población, pero el ocurrido durante la madrugada de este martes ha sido uno de los más fuertes y de los que ha generado temor entre la ciudadanía.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado al Gobierno nacional para que fortalezca el acompañamiento técnico en Chaparral y se intensifiquen las investigaciones sobre la actividad sísmica que mantiene en alerta a sus habitantes.

“Pedimos el acompañamiento del sistema nacional, que se intensifiquen las visitas, los estudios y que se dé, si es posible, un diagnóstico de lo que está pasando, de las causas de estos enjambres sísmicos, para que la comunidad conozca realmente y eso también le genere tranquilidad, porque en este momento, además del miedo, es la incertidumbre la que se está apoderando de los ciudadanos”, concluyó.