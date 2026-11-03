Gobernadora del Tolima y alcalde Carlos Fernando Galán entregan un primer balance sobre el sismo

Un fuerte sismo de magnitud 5.6 sacudió Colombia en la madrugada de este martes, 3 de noviembre. Muchos edificios fueron obligados a evacuar. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial y epicentro en Chaparral, Tolima.

Fuerte temblor en la madrugada del martes en Colombia

El temblor se registró a las 4:13 a.m. El alcalde Carlos Fernando Galán entregó en su cuenta de X un primer balance de cómo la capital del país vivió ese episodio.

“Luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 am. Estamos pendientes del resto del país”, dijo en sus redes sociales.

La UNGRD reportó el balance preliminar de la Sala de Crisis Nacional: una persona resultó lesionada por la caída de una pared en una vivienda del municipio de Chaparral, epicentro del movimiento telúrico. “En Quimbaya (Quindío) se reportó el desprendimiento de parte de la estructura de una iglesia en la carrera Quinta, sin personas lesionadas. En Bogotá se reportaron evacuaciones en algunos conjuntos residenciales. La UNGRD continúa el monitoreo con las autoridades territoriales”, agregó la entidad.

Videos del fuerte temblor que sacudió esta madrugada a Colombia: sismo de este martes 3 de noviembre de 2026

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también se pronunció: “después de tener contacto con una gran parte de los organismos de respuesta del departamento, podemos decir que no tenemos reporte de afectaciones mayores producto del sismo de esta madrugada, de magnitud 5,6, con epicentro en Chaparral, Tolima, que se sintió en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.Continuamos en comunicación con los organismos de gestión del riesgo de los municipios, atentos a cualquier novedad y haciendo seguimiento a la situación en el departamento”.

Sismo de magnitud 5.6 sacudio al país. Foto: Foto: SGC

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró: “Tras el sismo registrado a las 4:13 a. m., con epicentro en Chaparral, activamos los protocolos de atención y prevención.Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación. Asimismo, activamos el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad.Estamos atentos a lo que ocurre en todo el departamento, especialmente en Chaparral. Nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los tolimenses”.

Gobernadora del Tolima, epicentro del sismo, reporta la situación y toma las primeras medidas

Y la alcaldesa de Ibagué dijo: “Acogiendo las recomendaciones de la Gobernadora del Tolima hemos decidido que las clases se desarrollen de manera virtual en instituciones educativas oficiales de Ibagué, mientras se adelantan las verificaciones y evaluaciones de sus estructuras para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo.Asimismo, recomendamos a los colegios privados adoptar esta misma medida preventiva y realizar las respectivas inspecciones de sus instalaciones. ¡La seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes está primero!“.