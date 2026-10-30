El Servicio Geológico Colombiano confirmó que en la madrugada de este viernes, 30 de octubre, se registró un fuerte temblor que sacudió a Colombia y que fue de gran magnitud.

Ni baño ni marcos de las puertas: este es el lugar más seguro para protegerse durante un terremoto

De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico se dio hacia las 2:27 de la mañana y su epicentro fue en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.

En cuanto a la potencia, la misma fue de 4 grados y tuvo una profundidad superficial, es decir menor a 30 kilómetros por hora. La latitud estuvo en 3.88° y la longitud en -75.63°.

Los municipios cercanos, según el SGC, fueron Roncesvalles (Tolima) a 15 km, San Antonio (Tolima) a 17 km y Chaparral (Tolima) a 24 km.

Varios ciudadanos utilizaron sus redes sociales para confirmar que sintieron el sismo y que, incluso, las alarmas de sus celulares los despertaron en medio del sacudón que tuvo el país.

Este no ha sido el más reciente temblor que se ha registrado en las últimas horas, ya que hubo otro hacia las 3:51 de la mañana y su epicentro fue en el municipio de El Litoral del San Juan, en el departamento de Chocó.

En este caso, la magnitud fue de 3 y la profundidad de 54 kilómetros. La latitud estuvo en 4.27° y la longitud en -76.74°.

El SGC precisó que los municipios más cercanos fueron Sipí (Chocó) a 44 km, Calima (Valle Del Cauca) a 47 km y Trujillo (Valle Del Cauca) a 47 km.

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Por el momento, no se ha reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos que han puesto en alerta a las autoridades y a los ciudadanos.

Es importante recordar que Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes.

De acuerdo con el SGC, diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas, como han ocurrido en las últimas horas.

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. La entidad aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.