La Fiscalía dio a conocer nuevos detalles de lo que fue el asesinato de una mujer al interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá, en hechos ocurridos el pasado 22 de agosto.

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Detrás de todo estaría un sujeto que se encontraba pagando una condena y que responde al nombre de William Rafael Martínez Alvarino. Este hombre era la pareja sentimental de la víctima, pero terminó acabando con su vida.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, ambos tenían una relación desde hace cinco años. Por lo mismo, el procesado tenía una comunicación frecuente con la mujer y esta lo visitaba de manera periódica.

Todo cambió el día del crimen cuando, según las autoridades, el hombre ejerció fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la víctima, limitando de esta forma sus posibilidades de defenderse.

Tras esta acción que duró algunos minutos, Martínez Alvarino procedió a realizar maniobras de estrangulamiento y sofocación, con las que finalmente terminó matando a su pareja.

Un dato importante en el caso es lo que, al parecer, estuvo haciendo el sujeto durante los últimos dos años: supuestamente habría ejercido conductas reiteradas de vigilancia, intimidación y control sobre su compañera sentimental.

Dentro de lo conocido por la Fiscalía, el detenido le exigía a la mujer compartir la pantalla de su celular para revisar conversaciones y contactos, así como realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda para supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba.

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Las investigaciones también lograron documentar que durante este tiempo hubo episodios de humillaciones, insultos y acusaciones constantes de infidelidad.

De hecho, antes de que todo ocurriera, William Rafael ya habría amenazado en varias oportunidades a la víctima con quitarle la vida si llegaba a saber que ella estaba saliendo con otra persona.

Imagen de la cárcel La Modelo, en Bogotá. Foto: Esteban Vega La Rotta

Todos estos hechos conllevaron a que finalmente el hombre acabara con la vida de su pareja sentimental el pasado 22 de agosto, una noticia que generó gran conmoción y que abrió el debate sobre las medidas de seguridad que hay en la cárcel.

Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó a Martínez Alvarino el delito de feminicidio agravado, cargo que fue aceptado y por el que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que ya estaba cumpliendo.