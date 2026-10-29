En la noche del miércoles 28 de octubre se presentó en el sector conocido como Las Margaritas, localidad de Kennedy, sur de Bogotá, un incendio en el interior de una vivienda ubicada en el cuarto piso de un conjunto residencial.

Voraz incendio en vivienda preocupó a residentes de Puente Aranda en Bogotá

El incidente causó miedo en la comunidad. Los vecinos del edificio y el guardia actuaron de inmediato para tratar de apagar el fuego, ayudar a las personas del apartamento y llamar a los bomberos.

La conflagración inició sobre las 11 de la noche y se controló hacia la medianoche. Las imágenes evidencian cómo la habitación de la vivienda quedó totalmente destruida.

Al observar el humo y el fuego, el vigilante del conjunto reaccionó rápidamente, se dirigió hasta el lugar y con ayuda de extintores pudo evacuar a los residentes del piso. Algunos ciudadanos también ayudaron arrojando baldes de agua para intentar controlar la situación.

Incendio de apartamento en la localidad de Kennedy en Bogotá, durante la noche del miércoles 28 de octubre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Algunos vecinos relataron el horror y la angustia que sintieron en ese momento. “Fue impresionante porque con la cantidad de humo y llamas pensé que ya me había llegado la hora de morirme”, señaló uno de los testigos.

Otro manifestó que, incluso, llegó a pensar en salir por afuera de una ventana con ayuda de un lazo largo para llegar hasta el primer piso y empezar a bajar gente de la misma manera.

Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hizo presencia en el lugar de los hechos Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Minutos más tarde, llegaron al lugar un carro de bomberos con cerca de 10 funcionarios y 2 carrotanques. Finalmente, pudieron apagar las llamas por completo.

Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hizo presencia en el lugar de los hechos Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Sin embargo, cuando el grupo de investigaciones hizo presencia para determinar cuál había sido la causa exacta del fuego, apareció una versión sorprendente.

Según uno de los vecinos próximos al apartamento incendiado, el dueño le manifestó que el fuego pudo ser provocado.

Un hombre fue detenido preventivamente por la Policía de Bogotá mientras avanzan las investigaciones que puedan determinar con claridad qué ocurrió y si el hombre tuvo responsabilidad alguna en el hecho.