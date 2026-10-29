“Que llegue al juzgado que yo quiero”: los audios de un supuesto “acuerdo criminal” entre una jueza de Bogotá y un extraditable

Miriam Alcira Martínez, la jueza de control de garantías de Bogotá, que fue capturada por la Fiscalía en el marco de una investigación de la dirección contra la corrupción, tenía su propio alias, aunque obvio, claramente una vergüenza para la justicia. La conocían en el expediente como alias la Jueza.

“A cambio de 1.200 millones”: Legalizaron la captura de una juez en Bogotá que dejó en libertad a un extraditable

Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso advirtió todos los elementos de prueba que se recuperaron a lo largo de la investigación y que incluyen audios, videos y declaraciones en lo que la Fiscalía señaló un acuerdo criminal entre la jueza y una abogada.

“La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico”, señaló el ente acusador.

La Fiscalía incluyó la interceptación de las comunicaciones de la abogada con un narcotraficante de origen holandés que fue capturado en Colombia y solicitado en extradición por Países Bajos. Allí se habla claramente del acuerdo criminal al que hace referencia la fiscal del caso y con la intención de lograr la libertad del extraditable.

Abogada: Yo necesito lo que me tiene a mí en este momento; le tenía es el reparto porque, hablando plata blanca, eso toca que caiga en el juzgado que yo quiero, si me entiende, y debe caer en el juzgado donde yo quiero porque en otro juzgado no lo van a negar.

Yo necesito lo que me tiene a mí en este momento; le tenía es el reparto porque, hablando plata blanca, eso toca que caiga en el juzgado que yo quiero, si me entiende, y debe caer en el juzgado donde yo quiero porque en otro juzgado no lo van a negar. Narco: Sí, yo sé

Sí, yo sé Abogada: Entonces yo les dije a ellos: “No tengo ningún inconveniente. Yo entiendo, lo que ustedes quieren asegurar es su dinero, así como yo quiero asegurar el mío. Entonces, pues listo, vamos a hacer una cosa: mi esposo se reúne con ustedes mientras el señor sale.

La evidencia presentada por la Fiscalía durante la audiencia preliminar incluyó hasta una videollamada entre el extraditable y la abogada que supuestamente contactó a alias la jueza con el firme propósito de que en su despacho llegara a una solicitud de habeas corpus y ordenara la libertad inmediata del narcotraficante, como efectivamente ocurrió.

Abogada: He hecho más cosas por usted que por mi marido. Yo creo que me va a tocar casarme con usted.

He hecho más cosas por usted que por mi marido. Yo creo que me va a tocar casarme con usted. Narco: ¿Qué se dice?

¿Qué se dice? Abogada: ¿Nervioso?

¿Nervioso? Narco: No, estoy cansado.

La Fiscalía insistió ante un juez de control de garantías en que resulta necesario enviar a alias la Jueza, la abogada y un funcionario de la judicatura a la cárcel porque representan un peligro para la sociedad. Era la encargada de impartir justicia y, de acuerdo con el ente acusador, se prestó para un acuerdo criminal que se convirtió en una “traición a la justicia”.