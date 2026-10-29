“Es una traición a la justicia”: Fiscalía pide cárcel para la jueza que dejó en libertad a extraditable

Un nuevo escándalo sacude a la judicatura en Bogotá: una juez fue capturada por, supuestamente, favorecer a un narcotraficante solicitado en extradición por los Países Bajos.

Así se pactó el soborno para que una jueza dejara libre a ciudadano neerlandés requerido en extradición

La Fiscalía advirtió que se trató de un “acuerdo criminal” en el que no participó solo la juez, sino también un funcionario del complejo judicial de Paloquemao y una abogada. Todos fueron capturados por una decisión que, en criterio de la fiscal contra la corrupción, se convirtió en una “traición a la justicia”.

“La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico”, señaló el ente acusador.

La Fiscalía recaudó los elementos de prueba para advertir que la juez usó su cargo y la confianza de los ciudadanos en la justicia para pactar con un narcotraficante una decisión que resultó fraudulenta. Una solicitud de habeas corpus que exigía la libertad inmediata de extraditable y donde la juez falló a favor del narco, a pesar de los reparos de la Fiscalía.

“Estas personas, señaladas de articular sus actuaciones para que el extranjero quedara en libertad mediante un habeas corpus, fueron capturadas por servidores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota (Cundinamarca)”, advirtió la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

La Fiscalía hizo una cronología de los hechos y de los muchos intentos del narco para lograr su principal objetivo: quedar en libertad a través de ofrecimientos económicos. Se habría pactado el pago de 1.200 millones de pesos; según la Fiscalía, se alcanzaron a pagar 600 millones de pesos, correspondientes al 50 % del acuerdo.

“Para la Fiscalía, Myriam Alcira Martínez López carecía de competencia para resolver la solicitud y no podía asumir el conocimiento de la acción. Finalmente, el 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la decisión, por lo que Van der Voort continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites de extradición”, explicó la Fiscalía.

La fiscal del caso presentó en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento los elementos de prueba que advierten la responsabilidad de la jueza en los hechos materia de investigación. Hay audios, videos y registros de seguimiento que confirmaron las reuniones entre las partes involucradas.