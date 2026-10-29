Nuevo feminicidio de madre de 3 niñas en Bogotá: expareja sentimental sería el responsable

La violencia contra las mujeres volvió a cobrar una vida en Bogotá. Al sur de la capital, en la localidad de Bosa, una mujer identificada como Yuly Yaneth Avilés, de 37 años, fue asesinada, presuntamente, por su expareja sentimental.

El hecho habría ocurrido cuando la mujer se dirigía a su vivienda luego de terminar su jornada laboral. Según relataron testigos, el hombre la siguió y cerca de su vivienda la atacó.

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En la noche del miércoles 28 de agosto, se presentó un nuevo caso de feminicidio en Bogotá. El hecho ha generado indignación entre familiares, vecinos y organizaciones que luchan contra la violencia de género.

Según la información conocida, la víctima trabajaba regulando el tráfico para la empresa Metro y fue abordada por el señalado agresor cuando se encontraba cerca de llegar a su casa, en el barrio El Anhelo.

De acuerdo con los primeros reportes, entre ambos se habría presentado una discusión que derivó en un brutal ataque con arma cortopunzante.

“En el video se ve evidenciado que él la agredió, le dio más o menos siete puñaladas, una en el lado del pulmón, uno en el tórax, uno en la parte de arriba del cuello y varias en la espalda”, relató un familiar de la mujer.

Feminicidio de Yuly Yaneth Avilés en la localidad de Bosa, Bogotá el 28 de octubre Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol / Montaje SEMANA

La Mayor de la Policía Metropolitana de Bogotá y Comandante de la Estación de la Policía de Bosa, Nohelia Rojas, informó que la mujer fue trasladada a un centro médico cercano, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.

Un familiar de la víctima entregó un desgarrador testimonio en el que describió la violencia del ataque y aseguró que incluso existiría un video que registró parte de lo ocurrido.

Según el hombre, la expareja de la mujer no soportó la situación y le reprochó por haberlo dejado. De igual forma, señaló que ya había habido un episodio de agresión y que ella se había refugiado con sus hijas en la casa de su familiar por miedo al hombre.

Feminicidio de Yuly Yaneth Avilés en la localidad de Bosa, Bogotá el 28 de octubre Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol / Montaje SEMANA

El presunto agresor escapó tras el crimen

El reporte indica que el señalado responsable habría huido del lugar inmediatamente después del ataque. Algunas versiones apuntaban a que el hombre se dirigió a la vivienda de algunos familiares que viven cerca de la para esconderse.

La Policía se desplazó hasta el lugar pero informaron que cuando llegaron, no lo encontraron y ahora se encuentran tras su pista.