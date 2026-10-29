Criminal se hizo el loco en TransMilenio al intentar escapar de la Policía: quedó en video

En medio de los diferentes operativos que realizan las autoridades en Bogotá, se dio la captura de un hombre que presuntamente estaría involucrado en un hurto en un establecimiento de comercio en el barrio La Soledad.

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De acuerdo con el informe oficial, se logró el seguimiento del sospechoso gracias al sistema de cámaras de videovigilancia del C4. Sin embargo, la situación fue detectada en primera instancia por uniformados que realizaban tareas de patrullaje en la zona, luego de la denuncia de unos ciudadanos.

Para dar con el responsable del hecho, las autoridades desplegaron varias patrullas que tenían el objetivo de localizar al hombre. Estas labores se apoyaron en el C4, el cual detectó los movimientos y ubicó al hombre.

Momentos después, las cámaras de vigilancia captaron cómo el sospechoso llegó hasta la estación de TransMilenio de Universidades, donde entró colado para intentar escapar de los policías que lo seguían.

En el video, se puede ver cómo el presunto delincuente trata de mezclarse con los usuarios del sistema de transporte en la estación, al parecer, y se forma a la espera de los articulados para abordarlo y huir. Sin embargo, el plan no funcionó, ya que un uniformado logró darse cuenta.

Posteriormente, el patrullero realizó la captura del hombre, gracias a que varios ciudadanos lo señalaban como el culpable, y se pudo recuperar la mercancía robada por el sujeto. Tras la situación, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente.

En el comunicado, se destacó la rápida respuesta de la Policía para dar con el señalado. Asimismo, se indicó que estas entidades trabajan para fortalecer las labores de atención y combatir los delitos que se presenten.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá recalcó que solo en la localidad de Teusaquillo existen 291 cámaras de videovigilancia, las cuales monitorearían diferentes sectores y prevenirían posibles delitos.

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“El trabajo articulado entre la tecnología y la Policía es clave para reaccionar oportunamente ante hechos delictivos. Sin embargo, también es importante la colaboración de la ciudadanía”, se aseguró desde la entidad.

Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que pueda significar una afectación a la seguridad de las personas. Esto se puede hacer a través de los canales oficiales, como la línea de atención 123.