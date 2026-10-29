Operación Kratos: más de 100 funcionarios regresaron a San Bernardo tras operativo liderado por De La Espriella

El barrio San Bernardo, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, fue escenario de una nueva intervención de las autoridades, enfocada en la recuperación del espacio público y la limpieza de zonas que presentan acumulación de residuos.

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La jornada se desarrolló después de la megatoma de seguridad liderada por el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como parte de las acciones adelantadas en este sector de la capital.

De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante las labores fueron desmontados 42 cambuches y retiradas cerca de 30 toneladas de residuos. Entre los elementos recogidos había muebles, camas, sombrillas y carros de mercado.

Con estas acciones, las autoridades reportaron la recuperación de aproximadamente 1.400 m² de espacio público, distribuidos en siete cuadras.

La intervención contó con la participación de más de 100 funcionarios del Distrito y miembros de la Fuerza Pública, quienes adelantaron labores de limpieza, vigilancia y control.

Además del retiro de residuos y estructuras improvisadas, los uniformados realizaron recorridos por el sector y registros a personas, con el propósito de prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Estas acciones se suman al operativo de seguridad realizado previamente en Bogotá, que, según el balance oficial citado por las autoridades, dejó 172 capturas tras 114 allanamientos. La estrategia buscaba intervenir diferentes puntos azotados por la criminalidad.

En San Bernardo, las labores también contaron con el acompañamiento de la Alcaldía Local de Santa Fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, Promoambiental y la Policía Metropolitana.

La articulación entre estas entidades permitió combinar las acciones de seguridad con la recolección de residuos y la recuperación de espacios de uso común.

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El Distrito señaló que este tipo de intervenciones busca mejorar las condiciones del entorno y fortalecer la convivencia en el centro de Bogotá. Las autoridades mantienen su presencia en el sector mediante actividades de control y vigilancia, mientras avanzan las labores orientadas a recuperar el espacio público.

Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía a informar sobre hechos que puedan significar un riesgo para la seguridad a través de los diferentes canales de atención, como la línea 123, esto con el fin de brindar el acompañamiento pertinente.