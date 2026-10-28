Nación

Gobierno De La Espriella hizo ‘Mega toma en Bogotá’: más de 100 capturados y allanamientos en 5 localidades de la capital

El mandatario lideró una nueva operación en la capital colombiana.

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Redacción Semana
28 de octubre de 2026 a las 7:42 a. m.
El Gobierno realizó un megaoperativo en Bogotá
El Gobierno realizó un megaoperativo en Bogotá Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

En la madrugada de este 28 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella lideró un operativo que buscaba hacerle frente a los grupos criminales que históricamente han azotado a la capital con acciones delictivas como el robo, la extorsión, el microtráfico entre otros delitos.

Desde la 1:00 de la madrugada, fueron decenas de uniformados los que adelantaron más de 20 allanamientos en distintos puntos de la capital. Fueron además 5 las localidades intervenidas. Exactamente Bosa, Kennedy, Usme, Los Mártires y Santa Fe.

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