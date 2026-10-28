Universidad Distrital abre sus puertas a nuevos estudiantes: todo lo que debe saber sobre las admisiones

Quienes estén buscando ingresar a una universidad pública en Bogotá tienen una nueva oportunidad para su formación profesional. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas abrió su proceso de admisiones para el primer semestre de 2027, con una oferta de 47 programas de pregrado distribuidos en siete facultades.

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Uno de los beneficios destacados por la institución es la Matrícula Cero, que cubre el valor de la matrícula semestral de los programas de pregrado, de acuerdo con las condiciones aplicables. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la educación superior para los jóvenes.

Sin embargo, los aspirantes deben tener en cuenta que el proceso tiene fechas límite cercanas. El pago de la inscripción se podrá realizar hasta el 3 de noviembre de 2026, mientras que el formulario de inscripción en línea estará disponible hasta el 4 de noviembre.

El primer paso es realizar el prerregistro, trámite que debe completarse antes del 3 de noviembre a través del portal de admisiones de la universidad. Para ello, el aspirante debe ingresar un correo electrónico activo, al que el sistema enviará las credenciales necesarias para continuar con el proceso.

Después, deberá generar el recibo de pago de la inscripción, cuyo valor es de $ 175.092. El pago puede hacerse por medio de PSE o en una sucursal del Banco de Occidente, siguiendo las indicaciones oficiales de la institución. La universidad advierte que no se deben utilizar corresponsales bancarios para esta operación.

Es importante tener presente que completar el prerregistro no significa que la persona ya esté inscrita. Para formalizar la postulación, es necesario realizar el pago y, posteriormente, diligenciar el formulario en línea. La institución recomienda esperar 12 horas después del pago antes de ingresar nuevamente al portal para completar este paso.

Los interesados pueden consultar el instructivo oficial y adelantar los trámites en el portal de admisiones de la Universidad Distrital.

Según el calendario de admisiones, los resultados de la primera opción se publicarán el 22 de noviembre de 2026. Por su parte, los listados de opcionados se darán a conocer el 7 de diciembre.

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Quienes sean admitidos deberán continuar el proceso de matrícula dentro de los plazos establecidos. La universidad advirtió que no reserva el cupo de los aspirantes que no completen este trámite durante el periodo académico para el cual fueron seleccionados, salvo las excepciones contempladas en la normativa.

Además de su oferta académica, la Universidad Distrital cuenta con programas de Bienestar Universitario que incluyen actividades culturales, artísticas, deportivas y de sostenibilidad ambiental.

Por ello, quienes deseen comenzar una carrera profesional en una institución pública de Bogotá deben revisar los requisitos, las fechas y las condiciones de la convocatoria antes de completar su inscripción.