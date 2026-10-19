De la universidad al mercado laboral: estudio revela cómo cambian los ingresos y oportunidades de los egresados

El reto de la educación superior no termina con el acceso a una carrera: también está en las oportunidades que encuentran los estudiantes después de graduarse. En 2025, Colombia llegó a 2.723.364 estudiantes matriculados en educación superior, la cifra más alta registrada en el país, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación.

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En este contexto, la investigación “Contribución e impacto de la Universidad Cooperativa de Colombia a la sociedad colombiana” analizó la trayectoria de 1.569 egresados de 18 campus y evaluó cinco aspectos: formación, empleabilidad e ingresos, impacto económico, investigación e internacionalización.

Uno de los principales hallazgos del estudio revela que el 23,5 % de los egresados encuestados, quienes ya contaban con una situación económica favorable, logró mejorar sus condiciones tras su paso por la Universidad. Asimismo, el 31,2 % de los encuestados que inició su formación sin ingresos o sin empleo logró, después de su paso por la institución, alcanzar ingresos superiores a los $3 millones mensuales, acceder a contratos laborales a término fijo y reportar una buena capacidad para cubrir sus gastos.

Universidad Cooperativa de Colombia recibe reconocimiento Foto: Cortesía

El estudio también encontró que el 86,474,94 % de los egresados (1.356 de 1.569) reportó una influencia positiva de la formación recibida en su calidad de vida y un 70,5 % en la empleabilidad.

La relación entre empleo e ingresos también aparece en los resultados: entre quienes tenían contrato indefinido, el 82,4 % superaba los $3 millones mensuales, mientras que entre quienes tenían un empleo afín a sus estudios, el 76,3 % superaba ese nivel de ingresos.

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“Una universidad no transforma solamente a quien se gradúa; también puede transformar a las familias y a las comunidades en las que está presente. Por eso, medir su impacto implica mirar qué ocurre con sus egresados después de obtener el título, pero también implica un reto más profundo y es saber qué pasa cuando ese profesional llega a un territorio, resuelve una necesidad concreta o abre una conexión con el mundo”, afirma Andrés Felipe Mena Guacas, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia.

El reto: que las oportunidades lleguen a todos

La investigación también muestra que los resultados no son iguales para todos los egresados. Quienes parten de condiciones más precarias enfrentan mayores dificultades en su trayectoria económica y laboral.

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Entre los retos identificados aparecen el segundo idioma, la participación ciudadana y la salud, además de las competencias digitales. En el ámbito económico, un 10,8 % de los profesionales se encontraba en dificultad y su tránsito por la Universidad no aportó de forma contundente en su situación, mientras un 26 % presentó competencias digitales limitadas después de su paso por la universidad.

Aquí hay retos institucionales que probablemente son de todo el sector universitario, pues hacen referencia a un problema conocido: quienes parten de situaciones más difíciles también tienen más difícil el camino para mejorar su situación. Los investigadores plantean que es necesario fortalecer el acompañamiento por parte de las universidades a los egresados que en su etapa de estudiantes presentaban condiciones más altas de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, contar con sistemas institucionales de detección temprana que permita brindar apoyos mientras están en la universidad.

El impacto también se mide en los territorios

El estudio analizó 8 investigaciones de la universidad seleccionadas por su potencial de impacto social. Los casos documentados muestran aportes en salud pública, salud mental, acceso a agua potable, productividad rural y políticas públicas, entre otros.

Universidad Cooperativa de Colombia recibe reconocimiento Foto: Cortesía

Por ejemplo, la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) participó en el análisis científico que permitió descifrar y secuenciar el primer genoma completo del SARS-CoV-2 en el país al inicio de la pandemia en 2020. En estos casos es evidente cómo las universidades y los equipos de investigadores logran con sus investigaciones cruzar la frontera puramente académica, a una en la que la sociedad se beneficia de los esfuerzos e inversiones hechas en el sector de ciencia y tecnología.

En conjunto, los resultados muestran que el aporte de una universidad puede medirse más allá del número de estudiantes matriculados o de títulos entregados: también está en las trayectorias de sus egresados, las soluciones que genera su investigación y su capacidad para conectar los territorios con el mundo.