Jornada de protestas: Secretaría de Educación de Antioquia advirtió a docentes que no den clases

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, envió un mensaje directo a los docentes del departamento en medio de las movilizaciones nacionales de este miércoles 14 de octubre.

La funcionaria indicó que las instituciones educativas deben garantizar la prestación del servicio y advirtió que quienes no asistan a sus labores deberán reponer el tiempo académico correspondiente.

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La directriz quedó consignada en una circular emitida por la Secretaría de Educación, con orientaciones dirigidas a las instituciones de los 116 municipios de Antioquia.

El propósito, según la entidad, es evitar interrupciones en las actividades escolares y proteger el derecho a la educación de niños y jóvenes.

¿Qué deberán hacer los docentes que no asistan?

La instrucción establece que los docentes que no asistan a sus jornadas deberán recuperar el tiempo correspondiente, de acuerdo con las orientaciones definidas por la Secretaría.

Además, los rectores y directores de núcleo tendrán que reportar las novedades relacionadas con la asistencia y las posibles afectaciones en el servicio educativo. Si se presentan interrupciones efectivas del tiempo académico, las instituciones deberán formular planes de recuperación para cumplir las horas de clase y los objetivos de aprendizaje.

La medida establece que las instituciones deberán organizarse para que la participación en las protestas no afecte el calendario académico de los estudiantes.

La directriz también incluye otros servicios escolares

Las instrucciones no se limitan a las clases. La Secretaría señaló que los establecimientos educativos deberán coordinar las acciones necesarias para mantener servicios complementarios como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar y otros apoyos relacionados con la permanencia de los estudiantes.

También deberán informar oportunamente cualquier novedad que pueda afectar el funcionamiento de estos servicios durante el periodo de recuperación académica.

La entidad aseguró que respeta el derecho a la protesta y a la movilización pacífica, pero insistió en la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades escolares.

Por ahora, la directriz se concentra en asegurar el servicio educativo, reportar las ausencias y recuperar el tiempo de clase que efectivamente se pierda.

La circular no anuncia una sanción disciplinaria automática para los docentes que participen en las manifestaciones, sino que establece la obligación de garantizar la recuperación académica cuando haya interrupciones.