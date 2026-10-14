Antioquia

Fico Gutiérrez advierte que no tolerará vandalismo en Medellín: “Bajo ninguna circunstancia”

El mensaje fue dejado en medio de su cuenta en la red social X.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

14 de octubre de 2026 a las 10:47 a. m.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Suministrado a Semana

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por medio de su cuenta en la red social X, lanzó un contundente mensaje por las manifestaciones que están previstas en varias ciudades de Colombia.

“La protesta jamás puede significar violencia o vandalismo”, afirmó el mandatario distrital. Asimismo, dejó clara su posición frente a cualquier alteración del orden público durante las movilizaciones.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.
Petro liderará protestas de este miércoles, mientras De La Espriella las controla con su nuevo decreto

Gutiérrez también entregó algunas instrucciones a los integrantes de la Fuerza Pública en la capital de Antioquia para que actúen en caso de hechos violentos.

“Mi instrucción como alcalde de Medellín a la fuerza pública ha sido muy clara. Garantizar la protesta y no permitir bajo ninguna circunstancia hechos de violencia o vandalismo”, señaló.

Finalmente, el alcalde aseguró que permanece atento a la situación en la ciudad y a las actuaciones de las autoridades.

“Pendiente de todo…”, concluyó Gutiérrez.