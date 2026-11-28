Una ciudadana colombiana que fue víctima de trata de personas en Surinam regresó al país el pasado 27 de noviembre, luego de una gestión coordinada por la Cancillería, el Ministerio del Interior, la organización Valientes y otras entidades que integran el Centro Operativo Anti Trata (COAT).

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La mujer regresó al país con ayuda de la Cancillería. Foto: Cancillería

El retorno fue liderado por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, que coordinó las acciones con las autoridades de Surinam para garantizar el traslado seguro de la connacional. Una vez en Colombia, recibirá acompañamiento de las autoridades territoriales en su lugar de origen.

El desplazamiento fue financiado con recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM), un mecanismo excepcional destinado a brindar asistencia a colombianos que enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad en el exterior.

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La mujer regresó al país con ayuda de la Cancillería. Foto: Cancillería

El caso se conoce en medio de las cifras de atención consular frente a este delito. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, con corte a octubre de 2026, la red consular había gestionado 216 casos relacionados con posibles situaciones de trata de personas, entre alertas y solicitudes de asistencia de colombianos en el exterior.

“En la lucha contra las redes de delincuencia organizada transnacional, que se extienden cada vez más, desde el Gobierno nacional nos aseguramos de brindar apoyo y asistencia a quienes caen víctimas de estas redes”, afirmó Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

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La mujer regresó al país con ayuda de la Cancillería. Foto: Cancillería

La Cancillería también hizo un llamado a verificar las ofertas laborales antes de viajar al exterior, desconfiar de promesas de ingresos desproporcionados y no entregar documentos personales a terceros.