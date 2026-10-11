Atacan nuevamente el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita: Colombia fija su posición

La coalición liderada por Arabia Saudita para luchar contra los hutíes de Yemen reportó este domingo, 11 de octubre, que un proyectil no identificado alcanzó el aeropuerto de Riad, blanco de un mortífero ataque la víspera.

Ataque en aeropuerto de Arabia Saudita deja 12 muertos y más de 300 heridos

El portavoz de esta coalición, el general de división Turki al-Malki, dijo que el proyectil provocó un incendio en una de las terminales. También señaló que las defensas aéreas “interceptaron y destruyeron un misil de crucero” en los alrededores del aeropuerto.

Se trata de un nuevo ataque en la mañana de este domingo, luego de que el sábado se reportara otro ataque de los hutíes, quienes no solamente aceptaron la atribución de este, sino que también amenazaron por este tipo de alteraciones.

Los hutíes proiraníes de Yemen reiteraron el domingo su amenaza de atacar el espacio aéreo saudí, un día después de que un ataque al aeropuerto de Riad se saldara con 12 muertos, incluido un estadounidense y un argentino, y más de 300 heridos.

“Están expuestos a los ataques y constituyen un teatro de operaciones para nuestras fuerzas”, afirmó en X Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes.

Advirtieron de nuevo el domingo a los viajeros, empleados y compañías aéreas que no utilicen el espacio aéreo saudí ni los aeropuertos, salvo los de las ciudades santas de La Meca y Medina.

La guerra en Yemen empezó en 2014 y un año más tarde las fuerzas gubernamentales yemeníes que combaten a los hutíes recibieron el apoyo militar de una coalición liderada por Arabia Saudita.

Colombia rechaza los ataques

Al respecto, el Gobierno colombiano fijó su posición de rechazo a través de la Cancillería. Condenó los ataques atribuidos a la milicia hutí contra el territorio del Reino de Arabia Saudita, en particular aquellos dirigidos contra aeropuertos y otras instalaciones civiles.

Comunicado de la Cancillería colombiana sobre ataques en Arabia. Foto: Comunicado Cancillería

“Colombia rechaza el uso de misiles, drones u otros medios de ataque contra la población civil y la infraestructura esencial saudí. Recuerda que todas las partes deben respetar las obligaciones que indica el derecho internacional humanitario y proteger a los civiles, así como las instalaciones que garantizan su seguridad y bienestar”, se lee en el comunicado.

La autoridad de aviación civil saudí ha contabilizado 12 muertos y 309 heridos el sábado en el aeropuerto internacional Rey Khalid, pero el balance podría subir, afirmó a la AFP un diplomático occidental destinado en Riad.

“Cuatro ciudadanos saudíes, dos bangladesíes, un estadounidense, un egipcio, un argentino, un sirio, un palestino y un sudanés”, figuran entre los fallecidos, precisó la aviación civil.

*Con información de AFP.