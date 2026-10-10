Una explosión en el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad, capital de Arabia Saudita, dejó al menos 12 personas muertas y 309 heridas.

Las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones mientras evaluaban los daños y verificaban la seguridad de las instalaciones.

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Ataque desató el pánico entre los pasajeros

El ataque ocurrió el sábado 10 de octubre en el aeropuerto internacional de Riad, una de las principales terminales aéreas de Arabia Saudita.

De acuerdo con la información difundida por la agencia AFP, el balance oficial fue de 12 muertos y 309 heridos, algunos de ellos con lesiones graves.

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro ciudadanos saudíes y ocho extranjeros, incluido un estadounidense, según informó la autoridad de aviación civil del país.

Los testimonios recogidos tras el ataque describen momentos de pánico en la terminal.

Una persona que esperaba para abordar un vuelo contó que escuchó una explosión, mientras otro testigo aseguró haber visto cómo un impacto alcanzaba una zona cercana a las puertas de embarque.

“Todo el mundo corría”, relató uno de los testigos al describir lo ocurrido en el aeropuerto.

Las autoridades también reportaron daños materiales. Ante la emergencia, los responsables de salud ordenaron una movilización extraordinaria de personal médico para atender a los heridos.

Hutíes fueron señalados por el ataque

La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que respalda al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, atribuyó el ataque a los hutíes, un movimiento armado respaldado por Irán.

Sin embargo, según el reporte de AFP, el grupo no había reivindicado el ataque contra el aeropuerto.

El portavoz de la coalición, Turki al Malki, calificó lo ocurrido como un crimen de guerra y aseguró que habría una respuesta firme.

El episodio se produjo en medio de una nueva escalada de ataques contra territorio saudí.

Según el reporte, los hutíes han dirigido acciones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y buques desde julio, después del colapso de la tregua con el Gobierno yemení respaldado por Riad.

La coalición también informó que interceptó un misil al sureste de Riad, en el sector donde se encuentra la base aérea Príncipe Sultán, y reportó la caída de un proyectil cerca del aeropuerto de Dammam, en el este del país.

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Aeropuerto suspendió sus operaciones

Tras el ataque, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones del aeropuerto internacional Rey Jalid para evaluar los daños y comprobar que las instalaciones fueran seguras.

Varias embajadas extranjeras también recomendaron a sus ciudadanos evitar la terminal.

El aeropuerto de Dammam y el de Yeda, en el oeste de Arabia Saudita, fueron mencionados como alternativas para los viajeros ante el cierre de la terminal de Riad.

La autoridad de aviación civil continuaba con la evaluación de los daños, mientras los servicios de emergencia atendían a los afectados por uno de los ataques más mortíferos registrados en Arabia Saudita en más de una década.