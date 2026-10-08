Ataque ruso deja al menos 30 personas muertas en Ucrania: “Están atacando a civiles”

Un bombardeo ruso contra dos autobuses mató este jueves al menos 30 personas en la ciudad de Kramatorsk, cerca de la línea del frente en el este de Ucrania, según un balance inicial de las autoridades locales.
El ataque ocurre un día después de que cinco niños estuvieron entre las 22 personas muertas cuando un misil ruso alcanzó un edificio de apartamentos en Priluki, en la región norteña de Cherníhov.
“Hasta ahora, el saldo mortal del ataque de esta mañana contra los autobuses subió a 30 (y) 18 personas resultaron heridas”, indicó el despacho del fiscal regional.
Вже завершилась пошуково-рятувальна операція у Прилуках після російського ракетного удару по пʼятиповерхівці. На жаль, кількість загиблих зросла до 22 людей. Серед них п’ятеро дітей. Мої співчуття всім рідним і близьким. П’ятдесят чотири людини постраждали, семеро з них – діти. Понад 500 фахівців екстрених служб було залучено на місці. Дякую кожному й кожній. Відучора врятували 15 людей, зокрема й 5-річну дитину. І після такого жорстокого обстрілу росіяни продовжили бити по наших регіонах. Вранці Росія вдарила авіабомбою по звичайній зупинці громадського транспорту в Краматорську. Станом на зараз відомо про 12 загиблих. Ввечері у Києві двоє людей загинули через удар по житловому будинку. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ще четверо людей поранено, двоє з них – діти. На Одещині через російську атаку дроном пошкоджено притулок для тварин. Знову під ударами була енергетика. Загалом через російські обстріли є руйнування у 10 областях. Вдячний партнерам, які не промовчали вчора про ці російські злочини. Але важливо, щоб підтримка на словах набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах для українського захисту. Постачання антибалістики, амуніції до нашої бойової авіації, інвестиції в перехоплювачі – все це фактично працює на збереження життів щодня. Сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами. Розраховуємо, що вони дадуть конкретний результат для посилення нашого захисту.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2026
La oficina del gobernador dio el mismo balance y anunció la suspensión del transporte público.
Fotos divulgadas por las autoridades locales mostraron la carrocería metálica de los vehículos quemados, con imágenes difuminadas de los cuerpos y escombros esparcidos por la carretera.
La policía indicó que los autobuses fueron alcanzados por una bomba planeadora.
“Los rusos están atacando deliberadamente a civiles”, reclamó el gobernador de la región oriental de Donetsk, Vadim Filashkin, quien acusó a Moscú de violar “toda regla de guerra y norma del derecho internacional humanitario”.
El Consejo de la Ciudad de Kramatorsk lo calificó como “otro crimen horroroso cometido por el ejército ruso contra la población civil”.
“Una vez más, los rusos atacaron una localidad donde no hay absolutamente ningún objetivo militar”, agregó.
Kromatorsk, que tenía 150.000 habitantes antes de la guerra, es una de las ciudades importantes que Rusia no ha capturado en Donetsk, una región que Moscú considera como parte de su territorio.
El creciente número de víctimas civiles ha generado preocupación internacional, en momentos que los dos bandos atacan y matan a civiles de forma deliberada.
La ONU ha verificado más de 17.000 civiles muertos a lo largo de la guerra, iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa del país vecino. El organismo mundial advirtió que la cifra real es muy superior.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó la semana pasada que su par ruso, Vladimir Putin, avaló los ataques masivos contra áreas civiles. El Kremlin ha negado la versión.
La capital ucraniana Kiev ha enfrentado cada vez más ataques rusos. El miércoles enfrentó una andanada de misiles balísticos y de crucero, así como drones de alta velocidad.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que dos personas fueron encontradas muertas el jueves en un incendio declarado en un edificio de cuatro pisos alcanzado por un dron en el distrito de Solomianski.
Overall, 25 people were killed in this massive Russian strike on Ukraine. One hundred people were injured. It was a combined attack, involving many ballistic and cruise missiles, as well as “shaheds.” This is the kind of “gift” Putin gave himself for his birthday. Ukrainian warriors shot down 44 missiles – both cruise and ballistic. Not all of those launched by Russia, and ballistic missiles are especially difficult to deal with. We suppressed 117 “shaheds” – most of those launched, but unfortunately, not all of them either. Additional packages of air defense missiles are needed, as are additional measures to support Ukraine. And there will be appropriate packages. The threat is there every day, and every day, our air defense batteries need to have missiles ready. We strongly count on prompt deliveries from our partners.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026
Klitschko afirmó que los ataques, que han alcanzado puentes importantes, la red ferroviaria y el tendido eléctrico, están “destrozando a Kiev”.