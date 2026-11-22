Una tragedia se registró en Argentina luego de que una discusión por el volumen de la música terminara en homicidio. Un hombre de 62 años asesinó a tiros a su vecino, de 40, durante un enfrentamiento ocurrido en horas de la madrugada.

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El crimen ocurrió en Villa Guillermina, localidad ubicada en la provincia de Santa Fe. Según informó el diario argentino Clarín, el presunto agresor fue identificado como Leandro Hipólito, un farmacéutico de 62 años, mientras que la víctima, Elbio Geiser, se desempeñaba como carnicero.

De acuerdo con información preliminar, el problema comenzó cuando el hijo del señalado agresor se acercó a la vivienda de Geiser para reclamarle por el alto volumen de la música, pues no podía descansar. Lo que inicialmente parecía ser una queja por el ruido terminó convirtiéndose en un intercambio de insultos y una confrontación verbal que posteriormente derivó en el fatal desenlace.

[SOCIEDAD] En Villa Guillermina, Santa Fe, su vecino escuchaba música fuerte y se negó a bajar el volumen: lo mató a tiros. https://t.co/lcHaInV6oQ — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 20, 2026

La confrontación tomó un giro más violento cuando Pezz se retiró del lugar en su camioneta y regresó minutos después armado con un revólver y una escopeta. Durante los momentos previos al ataque, otro residente de la zona utilizó su celular para grabar parte de lo sucedido, en medio de los insultos y las amenazas entre los involucrados.

En medio del enfrentamiento, Geiser se acercó al hombre y le pidió que bajara el arma. Sin embargo, Pezz le disparó en el abdomen. El carnicero intentó escapar y llegó hasta su camioneta con la intención de abandonar el lugar, pero el agresor lo persiguió y continuó con el ataque.

Según información preliminar, el farmacéutico pateó la puerta del vehículo y efectuó otros cinco disparos antes de que la víctima lograra ponerlo en marcha. En total, Geiser recibió seis impactos de bala.

Quién es Leandro Pezz, el farmacéutico detenido por matar a su vecino tras una discusión por el volumen de la música https://t.co/WExpz88WoX — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 21, 2026

Poco después, un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre herido en la intersección de las calles San Martín y Rosario, donde los uniformados encontraron a la víctima tendida sobre el asfalto.

Tras el homicidio, las autoridades capturaron a Pezz y realizaron un allanamiento en su vivienda, donde encontraron una carabina, una escopeta y varias armas cortas. Su hijo también fue detenido de manera preventiva por su presunta participación en los hechos, aunque posteriormente recuperó la libertad.