Sobre las 11:00 de la noche del pasado sábado, 21 de noviembre, el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar, vivió momentos de tensión tras el atentado terrorista contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial de la Décima Brigada.

La advertencia de Abelardo De La Espriella tras ataque que dejó un militar muerto en Cesar: “Los van a pagar con sangre”

La Fuerza Pública fue blanco del lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados, dejando como saldo el asesinato del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y 12 militares más heridos.

Tras lo hechos, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach, envió un mensaje de solidaridad a los miembros del Ejército Nacional y a las familias de los soldados víctimas de este vil ataque.

“Nuestra solidaridad con el Ejército Nacional, las víctimas y familias del cruel y cobarde ataque terrorista que se registró contra el Batallón Especial Energético y Vial en La Jagua de Ibirico, Cesar y que según reportes preliminares, dejó un militar muerto y 12 heridos”, señaló Eljach.

El jefe del Ministerio Público rechazó estos actos criminales e hizo un llamado al respeto por la vida y las instituciones, en medio de una ola de atentados terroristas en diferentes regiones del país.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, expresó su preocupación por la utilización de artefactos tecnológicos por parte de los grupos criminales par atacar a la población civil y la fuerza pública. Así mismo, lamentó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias y los integrantes de la Fuerza Pública afectados, y esperamos la pronta recuperación de quienes reciben atención médica”, destacó la entidad.

Ý agregó: “Nos preocupa la utilización creciente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto armado, por los riesgos que representan tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para las comunidades”.

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Por eso, reiteró el llamado a todas las partes en el conflicto, para respeten el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

“La protección de la vida, de las comunidades en los territorios debe ser una prioridad. Continuamos atentos a la evolución de la situación y a las posibles afectaciones humanitarias. Ninguna estrategia de confrontación puede dejar de lado el respeto por la vida y la dignidad humana”, destacó la Defensoría.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una dura advertencia contra los grupos armados ilegales luego del atentado con explosivos perpetrado contra una unidad militar.

“Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre”, señaló el jefe de Estado, al tiempo que aseguró que “cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable”.