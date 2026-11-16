Alerta en Villavicencio: policía implicado en crimen de su propio amigo podría quedar libre

El 1 de mayo de 2026, Jerson Elías Chaparro Díaz, un joven emprendedor y propietario de una veterinaria en Villavicencio, habría sido asesinado por un policía activo identificado como Carlos Fabián Ramírez, quien sería amigo de la infancia y le tenía una deuda pendiente por pagar de 20 millones de pesos.

SEMANA contó dos días después del crimen el grave caso de violencia que involucra a un uniformado de la Policía Nacional, que habría utilizado un vehículo institucional para aparentemente cometer el hecho sobre las 7:00 a. m. en la avenida Maracos, a escasos metros del comando de la Policía de Villavicencio.

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Seis meses después del asesinato de Jerson Chaparro, la captura de Carlos Ramírez y el inicio del proceso penal en su contra, el policía ahora podría terminar libre por vencimiento de términos. SEMANA conoció la citación del Juzgado Sexto Penal de Garantías este 17 de noviembre a la 1:30 p. m., con el asunto “para resolver solicitud de vencimiento de términos”.

Esta revista se contactó con Yeni Maryori Díaz, madre de la víctima, quien manifestó estar sorprendida con la actuación de la justicia dentro de este caso y les hizo un llamado para que el caso de su hijo “no quede en la impunidad”.

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La madre de Jerson Chaparro relató que al policía implicado “lo mandaron a la cárcel, pero después hubo otra audiencia en donde su abogado apeló por una falla de la Fiscalía sobre el horario de captura. Eso provocó que el caso volviera a empezar”.

Sin embargo, seis meses después están a la espera de que la justicia se pronuncie frente a los reparos de la defensa del uniformado, pero en medio de ese proceso apareció la citación de la audiencia en la que Carlos Fabián Ramírez podría quedar en libertad por vencimiento de términos.

“El abogado del policía ya había mandado una solicitud por vencimiento de términos, pero para esa época faltaban diez días para que se cumplieran. Ahora volvió a llegar otra citación donde nuevamente están pidiendo audiencia por ese tema”, precisó Yeni Díaz, madre de la víctima.

La mujer advirtió que en caso de que el uniformado recobre la libertad, se estaría cometiendo una “injusticia”, pues el día de los hechos ella estuvo en el mismo lugar y “yo vi que fue el propio amigo el que le hizo eso a mi hijo. No hay mucho que investigar”.

La madre de Chaparro también habría llegado sobre las 7:00 a. m. a la avenida Maracos, cerca al comando de Policía de Villavicencio, donde, según las autoridades, el policía Carlos Ramírez llegó en una patrulla, descendió del vehículo y después se subió a la camioneta de la víctima. Minutos después, se produjo la detonación al interior de ese automotor que le quitó la vida al joven emprendedor.