Day Vásquez reclamará a la Fiscalía por qué enredaron la imputación de cargos a Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro

El proceso contra Nicolás Petro está en manos del mismo fiscal que reemplazó a la fiscal Lucy Laborde luego de su inesperada salida de la Fiscalía. El fiscal Juan Martín Parada asumió el puesto de Laborde y los procesos que estaban en ese despacho, entre otros la violación de datos personales en contra de Laura Ojeda y Day Vásquez.

En firme principio de oportunidad de Day Vásquez con la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro

Llama la atención que el proceso en contra de Laura Ojeda, por la violación de datos personales y que dejó como víctima a Day Vásquez, se quedó en el congelador, cuando incluso tenía fecha de imputación de cargos. Ese resulta ser el reclamo a la Fiscalía y de parte de la exnuera del presidente Gustavo Petro.

Ese reclamo se convirtió en una acción de tutela que presentara la defensa de Day Vásquez para exigirle a la Fiscalía explicar en detalle por qué no han avanzado en el proceso contra Laura Ojeda y en el capítulo de la violación de datos personales, cuando se supone que todo estaba listo para una imputación de cargos.

“En próximos días se presentará una tutela ante la falta de respuesta a la petición realizada a la fiscalía 3 Decla sobre las razones por las cuales no se ha realizado la imputación a Laura Ojeda sobre acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales, que en dos oportunidades se ha aplazado”, señaló Day Vásquez.

Mientras Day Vásquez advierte que será a través de tutela la exigencia a la Fiscalía por dejar de hacer lo que tenían pendiente por hacer, se conoció que un juez dio vía libre para continuar con el juicio en contra de Day y por el mismo delito. Es lo que se convierte en una contradicción que la exesposa de Nicolás Petro deja como alerta.

Desde que el fiscal Juan Martín Parada asumió el despacho de Lucy Laborde, no se han conocido decisiones en el curso del proceso contra Nicolás Petro o las imputaciones que estaban pendientes, ni siquiera por el capítulo de corrupción en la gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

La justicia colombiana ha tomado una decisión definitiva respecto a la situación jurídica de Nicolás Petro Burgos en el marco de la investigación denominada ‘Caso Fucoso’. Foto: Tomado de redes sociales

Se espera que en los próximos días se conozcan los detalles de esa tutela en la que revelarán cómo el proceso, que se sentía con energía y con avances en cada sesión de audiencia, ahora se convirtió en un expediente más, sin mayores angustias o necesidades de esclarecimiento.