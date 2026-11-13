“Le tiraron dos bombazos al Ejército”: así reportó una persona el atentado de esta tarde en Curumaní

Con explosivos, delincuentes atacaron a un convoy del Ejército en el corregimiento de San Roque, en Curumaní, Cesar.

Sucedió en la tarde de este viernes, 13 de noviembre, en una estación de servicio de la población donde, según divulgó una persona en redes sociales, se habían detenido los uniformados.

La Gobernación, por medio de un comunicado, aseguró que luego de un consejo de seguridad en el que se evaluaron ciertas condiciones, se concluyó que se iba a aumentar la presencia de uniformados a razón del atentado del jueves.

Además, que se garantizará la permanencia en San Roque de la Policía, así como la continuación de las festividades programadas para este puente festivo.

Atentado a estación de Policía de San Roque, corregimiento de Curumaní, Cesar. Foto: Redes sociales

El hecho más reciente sucedió el jueves, cuando delincuentes atacaron con drones cargados de explosivos la estación de Policía.

El atentado dejó dos uniformados heridos. Eduardo Emilio Esquivel López, secretario de Gobierno del departamento del Cesar, señaló que tal fue la gravedad del atentado que explotaron cinco granadas contra esa estación.

“Es un segundo atentado terrorista en el municipio de Curumaní en menos de dos meses, hoy en el corregimiento de San Roque se dio una incursión terrorista que deja cinco granadas explotadas en la estación de policía y dos policías heridos”, explicó Esquivel.

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En las últimas horas, los grupos delincuenciales han lanzado ataques en diferentes puntos del país. Por ejemplo, la noche del jueves hubo un atentado contra varios uniformados del Goes, en Carabineros de la Policía, en Siloé, Cali.

Ese hecho puntualmente no dejó lesionados. También se registró la muerte de un soldado en medio de una operación militar en Saravena, Arauca.

“En desarrollo de una operación militar en la vereda El Consuelo, municipio de Saravena, Arauca, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 18 fueron afectadas por la explosión de un área preparada, hecho que ocasionó lesiones a dos de nuestros soldados profesionales”, indicó.

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Dos uniformados terminaron con lesiones en varias zonas de su cuerpo, por lo que fueron auxiliados por sus compañeros en el lugar, pero en el traslado murió el soldado profesional Carlos Andrés Durán Sierra. Mientras que el segundo afectado se encuentra en un centro asistencial bajo cuidado del personal médico especializado.