El SENA anunció en las últimas horas la programación de la nueva Cumbre Patria Milagro, que es un encuentro que será convocado por la institución, invitando a representantes del sector productivo y empresarial del país para definir varias de las prioridades que orientarán el futuro de la formación para el trabajo en Colombia.

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Entre los asistentes estará el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del director general del SENA, fray Ricardo Torres, quienes compartirán este espacio con gobernadores, alcaldes, representantes empresariales, y actores vinculados a la educación y la productividad.

Cerca de 1.000 líderes empresariales, autoridades territoriales y representantes de la academia se reunirán para discutir el futuro de la formación para el trabajo en Colombia. Foto: Getty Images / SENA

La agenda estará centrada en temas asociados a la formación de los colombianos con las necesidades reales de las empresas y los desafíos del desarrollo regional.

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“El evento será un espacio de cocreación. Los participantes trabajarán en mesas multisectoriales donde se escucharán las necesidades de los sectores productivos, se identificarán las competencias y capacidades que demanda el mercado laboral y se plantearán propuestas para que la formación del SENA responda a los desafíos de la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la generación de oportunidades, mientras se fortalece la relación con las empresas y los territorios”, precisó.

El presidente Abelardo de la Espriella y el director general del SENA, fray Ricardo Torres, participarán en este encuentro que busca fortalecer la articulación entre educación y sector productivo. Foto: Getty Images - Sena

Entre los invitados destacados para este evento se encuentra Alejandro Salazar, reconocido consultor y pensador de estrategia, autor de La estrategia emergente y Colombia ganadora, quien aportará su visión sobre la construcción de estrategias emergentes y la capacidad de las organizaciones para responder a los cambios del entorno.

La Cumbre Patria Milagro del SENA, tendrá como fecha el próximo martes 17 de noviembre de 2026, a partir de las 7:30 a.m., en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, Barranquilla. Se estima que son 1.000 los líderes empresariales, autoridades territoriales y representantes de la Academia y el Gobierno nacional se esperan en este encuentro clave para el sector educativo del país.

La Cumbre Patria Milagro tendrá mesas multisectoriales para identificar las competencias que demanda el mercado laboral y las necesidades de las empresas en las regiones. Foto: Juan Carlos Sierra – SEMANA