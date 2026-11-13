Hombre dio dirección falsa a ‘gota a gota’ y atacan vivienda donde viven 10 mujeres y una bebé

Un verdadero calvario de amenazas, hostigamientos y daños materiales atraviesa una familia integrada mayoritariamente por mujeres en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, por cuenta de un préstamo ilegal que nunca solicitaron.

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De acuerdo con la denuncia revelada por el informe del Ojo de la Noche de Noticias Caracol, un sujeto identificado como Leandro Bayona adquirió una deuda con prestamistas ‘gota a gota’ y suministró una dirección falsa para evadir el pago, desatando la furia de los cobradores contra las actuales residentes del inmueble.

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“Simplemente vienen, hacen el daño y ya nos dejan sin tranquilidad (...) ya la última vez que vinieron fue cogiendo la casa a patadas, rompieron vidrios, en ese momento se encontraba una chica que acaba de tener bebé”, relató una de las afectadas, detallando que en la propiedad habitan más de diez mujeres y un único hombre de la tercera edad que reside allí desde hace más de tres años.

Carteles en la fachada e intimidaciones a cualquier hora

En su afán por recuperar el dinero que presuntamente les adeuda Leandro Bayona, hombres que se movilizan en motocicletas han vandalizado de forma reiterada la vivienda, doblando las puertas, rayando las paredes, marcando la estructura y dejando pasquines amenazantes.

Ante la imposibilidad de dialogar con los agresores, las mujeres se vieron obligadas a pegar avisos en la puerta principal explicando que no conocen al deudor, aunque los atacantes ignoran los mensajes y proceden directamente a lanzar piedras y patadas contra la casa.

Los mensajes amenazantes. Foto: Noticias Caracol

“En los carteles se les dice que no vive ninguna persona con dicho nombre, que por favor timbren para poder hablar con ellos, a ver si uno les puede colaborar en algo (...) pero pues realmente ellos no timbran, ellos no golpean, ellos llegan es a hacer el daño, tomarle fotos a la casa, coger la casa a piedra, a pata”, denunciaron las víctimas.

El temor se ha apoderado de la cotidianidad de estas familias, pues las incursiones intimidatorias ocurren sin un patrón fijo —a las 9:00 a. m., a las 11:00 a. m. o incluso a las 11:30 p. m., tanto entre semana como los fines de semana—, obligándolas a vivir en permanente estado de alerta cada vez que salen a la calle.

Llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades distritales

Las mujeres aseguraron haber acudido de manera reiterada ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía sin recibir hasta el momento una medida de protección efectiva que frene la escalada violenta.

Con el paso de los días y el aumento en la agresividad de los cobradores ilegales, las residentes temen por su integridad física y la vida de la recién nacida que habita en el domicilio.

Desesperadas ante la falta de respuestas concretas, las afectadas hicieron un llamado público y urgente a la Fiscalía para que intervenga el caso, identifique a los responsables de las amenazas y les devuelva el derecho a vivir en paz dentro de su propio hogar.