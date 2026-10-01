Golpe a Los Cobra: capturan a seis señalados de cobrar intereses de hasta 916,9 %

Seis personas fueron capturadas en una operación contra la estructura conocida como ‘Los Cobra’, señalada de manejar préstamos informales con cobros que podían alcanzar hasta el 916,9 % efectivo anual, según el reporte conocido sobre el caso.

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Los Cobra tenían presencia en cinco municipios

La operación permitió poner en evidencia el alcance territorial de esta estructura, que, según el Ministerio de Defensa, desarrollaba sus actividades en municipios de dos departamentos.

La investigación permitió ubicar la actividad de esta estructura en Villapinzón, Cundinamarca, y en Chiquinquirá, Samacá, Cómbita y Tunja, Boyacá.

La operación terminó con la captura de seis personas mediante órdenes judiciales.

El procedimiento también permitió encontrar dinero en efectivo y diferentes elementos que, según la información conocida, estarían relacionados con la actividad investigada.

Entre los elementos incautados aparecen $62.560.000 en efectivo, seis teléfonos celulares y material relacionado con la contabilidad de los préstamos.

El hallazgo de estos elementos hace parte del material recopilado durante los procedimientos adelantados contra los integrantes señalados de la estructura.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, durante la operación fueron capturadas seis personas que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La presencia de material contable resulta relevante dentro de la investigación porque permitiría documentar las operaciones financieras que estaban siendo examinadas por las autoridades.

Las capturas se produjeron después de las labores investigativas que permitieron establecer la presencia de la estructura en los municipios mencionados.

De acuerdo con los informes oficiales, la organización habría desarrollado actividades relacionadas con préstamos informales y el posterior cobro de las obligaciones.

El dato que llamó la atención: intereses de hasta un 916,9 %

Uno de los aspectos más relevantes del caso está relacionado con las condiciones económicas de los préstamos que habrían sido manejados por Los Cobra.

El reporte de la operación señala que los intereses podían llegar hasta el 916,9 % efectivo anual, cifra que ha sido considerada como desproporcionada.

Este dato fue presentado en la información divulgada sobre el procedimiento como parte de los cobros considerados usurarios.

Imagen incautación de elementos en golpe a "Los Cobra". Foto: Policía Nacional

Dicho porcentaje debe entenderse como una tasa efectiva; en un escenario hipotético de un año, un préstamo de $100.000 podría llegar a representar alrededor de $1.016.900 al aplicar esa tasa.

Por ahora, el caso queda en manos de las autoridades judiciales, mientras avanza el proceso correspondiente contra las seis personas capturadas.