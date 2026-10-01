Desde hoy puede cancelar su servicio de celular sin que operadores lo envíen a otro canal o le hagan ofertas: así funciona la medida

La Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) recordó que desde este jueves, 1 de octubre, los usuarios podrán cancelar sus servicios móviles de una manera más rápida y directa, sin que los operadores puedan enviarlo a otro canal o le hagan otra oferta.

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“Un usuario que haya decidido cancelar su servicio móvil no podrá ser enviado de un canal a otro ni se le podrá negar la negociación para lograr que permanezca”, señaló por medio de un comunicado.

En ese sentido, la institución explicó que los operadores tendrán que ofrecer de manera directa una vía específica para radicar la terminación y permitir que la decisión del usuario avance sin barreras adicionales.

La CRC precisó que con esta nueva regla se separan dos momentos que hasta ahora podían confundirse: competir por conservar a un cliente y tramitar su decisión de irse. “Los operadores pueden presentar mejores ofertas para recuperar al usuario, pero no utilizar el proceso de cancelación para impedir, retrasar o dificultar su salida”, insistió.

De ahora en adelante, las empresas de telefonía móvil deberán habilitar un canal digital específico en el que la persona pueda completar la radicación de su solicitud de terminación. Una vez esté en el canal, quedará prohibido remitirlo a otra área, plataforma o mecanismo para culminar el trámite.

“En todo caso, los usuarios pueden solicitar la terminación por los medios de atención de su operador y, siempre por su línea telefónica”, indicó.

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La entidad dejó en claro que en este canal exclusivo para terminar el servicio los operadores no pueden:

Ofrecer descuentos, promociones o beneficios para que el usuario desista.

Remitirlo a otro canal para radicar la solicitud.

Pedir documentos o requisitos adicionales a los previstos en la regulación.

Una vez ya se haya finalizado el proceso, se dé por terminada la interección en el canal y se haya enviado el CUN al correo de la persona, la compañía podrá contactarlo para ofrecerle nuevas condiciones de servicio.

“La regla no prohíbe que los operadores compitan por recuperar a sus clientes. Lo que impide es que una oferta comercial se convierta en una barrera para ejercer el derecho a terminar el contrato”, concluyó.