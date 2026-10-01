Las operaciones en contra de los ilegales en el departamento del Magdalena no se detienen. Este jueves 1 de octubre, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio detalles de una redada realizada por las autoridades en esta zona del Caribe colombiano, donde capturaron a 10 personas.

“En Santa Marta, Zona Bananera, Plato y Fundación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó a 10 personas por homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes”, dijo el mandatario de los colombianos.

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Calles vacías en Fundación, Magdalena. Foto: Suministrado a SEMANA.

De acuerdo con De La Espriella, entre los capturados hay integrantes de dos grupos armados que ponen en jaque la seguridad de los residentes del Magdalena con las extorsiones, homicidios selectivos, entre otras prácticas violentas.

“Cayeron alias “Yepi” y “El Cabo”, integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y alias “El Viejo” o “Roberto”, identificado como mano derecha de alias “Piter”, cabecilla de la subestructura Sergio Carrascal Gómez del Clan del Golfo”, agregó.

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En medio de estos operativos, las autoridades lograron decomisar 7 armas de fuego, dos artefactos explosivos, 135 cartuchos, ocho celulares, dos motocicletas y un millón de pesos en efectivo.

“Mi orden es clara: perseguir a quienes asesinan, extorsionan y aterrorizan a nuestra gente. ¡El Magdalena merece vivir sin miedo y los criminales tendrán que responder ante la justicia! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!“, finalizó el presidente en su publicación.

Actualmente, en esta zona de Colombia, la Fuerza Pública adelanta la denominada Operación Santa Marta pasó de tener cerca de 500 militares a unos 2.000 desplegados en los puntos claves entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, que coordinan milimétricamente cada paso que dan contra los ilegales.

De este modo, la estrategia va más allá de solo controlar el orden público, pues los integrantes de la Fuerza Pública buscan contener los movimientos de criminales tras las bajas de alias Cholo y Bendito Menor, en operativos cuidadosamente planeados.

En esta zona del norte de Colombia se unen las rutas que son importantes para sacar la droga con destinos internacionales, por ejemplo, Centroamérica y Estados Unidos. De esta manera, aparece el expandido Clan del Golfo para hacer los movimientos calculados, como si se tratara de un juego de ajedrez.