Reactivación turística de Santa Marta: proponen creación de comisión accidental para la recuperación económica de la ciudad

Santa Marta enfrenta una disminución en la actividad económica y turística, con efectos en distintos sectores relacionados con la llegada de visitantes y el movimiento comercial de la ciudad, tras el paro armado.

Hoteles reportan cifras mínimas de ocupación tanto en las zonas urbanas como en las poblaciones rurales. A esta situación se suma que el sector comercial no registra el mismo dinamismo con el que venía la ciudad. Restaurantes, agencias, transportadores y vendedores informales también se sienten golpeados por la reducción de la actividad.

Ante este panorama, la senadora Patricia Caicedo presentó ante la mesa directiva del Senado la propuesta para crear una comisión accidental que permita abordar la situación y plantear soluciones para la recuperación económica y turística de Santa Marta.

“Esta iniciativa busca crear una herramienta interinstitucional para crear una ruta de recuperación integral de la imagen de la ciudad, de la confianza de los visitantes y de la tranquilidad de la población. Necesitamos que todos los sectores participen en un gran plan para la reactivación económica y turística de Santa Marta”, explicó la senadora.

La propuesta busca reunir a representantes de diferentes sectores para establecer una ruta de recuperación frente a las dificultades que actualmente atraviesan las actividades comerciales y turísticas de la ciudad.

La senadora también hizo un llamado a los visitantes para que continúen considerando a Santa Marta como destino y respalden a la población que depende de estas actividades.

“Le decimos a todos los visitantes que vengan a Santa Marta; esta es una ciudad de gente buena y trabajadora que necesita hoy más que nunca el respaldo de todos”, enfatizó.