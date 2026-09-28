Presunta tromba marina sorprendió en Santa Marta: impresionante fenómeno quedó grabado en video

Una particular formación sobre el mar llamó la atención de habitantes de Santa Marta la tarde de este lunes 28 de septiembre. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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En las imágenes, divulgadas también por Primicia Caribe, se aprecia una delgada columna que parece descender desde una nube hasta acercarse a la superficie del mar. Testigos señalaron que podría tratarse de una tromba marina, aunque hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial que confirme el fenómeno.

¿Qué es una tromba marina?

Las trombas marinas son columnas de aire en rotación que se desarrollan sobre una superficie de agua y presentan una apariencia similar a la de un tornado. Algunas pueden formarse asociadas a tormentas, mientras que otras aparecen bajo condiciones meteorológicas menos severas.

Su aparición está relacionada con factores como una elevada humedad, diferencias de temperatura entre el agua y el aire e inestabilidad atmosférica. Cuando las condiciones coinciden, el aire puede comenzar a girar y generar la característica columna visible sobre el mar.

El hecho llamó especialmente la atención debido a que se produjo frente a una zona costera frecuentada por habitantes y turistas. Por ahora, no se han reportado afectaciones relacionadas con la formación observada en el video.

Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: avanza la investigación por posible sobrecupo

El episodio ocurre apenas dos días después de otra emergencia marítima en Santa Marta. El sábado 26 de septiembre,una embarcación que había salido con zarpe autorizado desde el embarcadero de Rodadero Norte se volcó en el sector de Playa Blanca y dejó a 20 personas en el agua. Otras lanchas que navegaban por la zona auxiliaron a los pasajeros y lograron trasladarlos hasta un puerto seguro.

La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que no hubo personas lesionadas y que el incidente dejó únicamente daños y pérdidas materiales.

La autoridad marítima abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del volcamiento y determinar sus causas, mientras que el fuerte oleaje registrado durante esa jornada está entre los factores que se analizan.